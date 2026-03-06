Corriere dello Sport.it
Dove vedere Napoli-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsSerie AnapoliTorino

Il Napoli di Antonio Conte ospita il Torino di Roberto D'Aversa nel match che apre la ventottesima giornata del campionato di Serie A: entrambe le squadre arrivano da una vittoria, i partenopei da quelli all'ultimo respiro a Verona, i granata dal bel 2-0 sulla Lazio. 

Napoli-Torino, l'orario

Napoli-Torino si disputerà oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Torino in diretta tv

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Torino, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Napoli-Torino in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Elmas, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 9 Lukaku, 11 De Bruyne, 23 Giovane, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 99 Anguissa

Indisponibili: Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Neres, Rrahmani

Squalificati: - Diffidati: -

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Casadei, Prati, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa

A disposizione: 23 Siviero, 81 Israel, 6 Ilkhan, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 19 Adams, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 34 Biraghi, 61 Tameze, 66 Gineitis, 77 Ebosse, 91 Zapata, 92 Njie

Indisponibili: Aboukhlal

Squalificati: - Diffidati: -

