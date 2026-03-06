Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli
Napoli
Torino
Torino
20:45
Serie A - 06.03.2026
Diego Armando Maradona

TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
20:45
Torino

Napoli-Torino diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Allo Stadio Maradona si gioca l'anticipo della 28ª giornata, con gli azzurri di Conte che tornano in campo dopo aver ritrovato la vittoria: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsHojlundnapoliTorino
Aggiorna

L'anticipo della 28ª giornata di Serie A vede Napoli e Torino sfidarsi allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Conte ospitano i granata di D'Aversa, continuando la loro caccia ad un posto nella prossima Champions League. Dopo essere tornati alla vittoria lo scorso turno contro il Verona, il Napoli vuole altri punti importanti per conservare il suo terzo posto e avvicinarsi al Milan, impegnato nel derby contro l'Inter. Dall'altra parte anche il Torino ha ritrovato la vittoria dopo il cambio in panchina, con D'Aversa che ha riportato entusiasmo: granata al Maradona cercano il colpaccio per aumentare il distacco sulla zona retrocessione. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.

18:58

Hojlund insegue due record pazzeschi

Pochi dubbi in attacco, dove quasi sicuramente Conte punterà ancora su Hojlund come terminale offensivo. Il danese continua a segnare con la maglia azzurra, ed ora mette nel mirino due record incredibili che può raggiungere andando in gol anche oggi. LEGGI TUTTO

18:50

Il Napoli viene da una vittoria all'ultimo respiro

Gli azzurri di Conte scenderanno in campo per sfidare il Torino dopo essere tornati alla vittoria contro il Verona, in una partita decisa allo scadere dal gol di Lukaku. Serviranno altri punti per conservare un posto nella prossima Champions League.

18:47

Napoli-Torino, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Elmas, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Casadei, Prati, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa

18:45

Napoli-Torino apre la 28ª giornata di Serie A

Allo Stadio Maradona si apre ufficialmente la 28ª giornata di Serie A, con l'anticipo tra Napoli e Torino. Conte sfida D'Aversa, due squadre entrambe a caccia di punti importanti per continuare ad inseguire i propri obiettivi. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul corrieredellosport.it

Napoli - Stadio Maradona

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Napoli-Torino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS