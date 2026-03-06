Napoli-Torino diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
L'anticipo della 28ª giornata di Serie A vede Napoli e Torino sfidarsi allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Conte ospitano i granata di D'Aversa, continuando la loro caccia ad un posto nella prossima Champions League. Dopo essere tornati alla vittoria lo scorso turno contro il Verona, il Napoli vuole altri punti importanti per conservare il suo terzo posto e avvicinarsi al Milan, impegnato nel derby contro l'Inter. Dall'altra parte anche il Torino ha ritrovato la vittoria dopo il cambio in panchina, con D'Aversa che ha riportato entusiasmo: granata al Maradona cercano il colpaccio per aumentare il distacco sulla zona retrocessione. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.
18:58
Hojlund insegue due record pazzeschi
Pochi dubbi in attacco, dove quasi sicuramente Conte punterà ancora su Hojlund come terminale offensivo. Il danese continua a segnare con la maglia azzurra, ed ora mette nel mirino due record incredibili che può raggiungere andando in gol anche oggi. LEGGI TUTTO
18:50
Il Napoli viene da una vittoria all'ultimo respiro
Gli azzurri di Conte scenderanno in campo per sfidare il Torino dopo essere tornati alla vittoria contro il Verona, in una partita decisa allo scadere dal gol di Lukaku. Serviranno altri punti per conservare un posto nella prossima Champions League.
18:47
Napoli-Torino, le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Elmas, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Casadei, Prati, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa
18:45
Napoli-Torino apre la 28ª giornata di Serie A
Allo Stadio Maradona si apre ufficialmente la 28ª giornata di Serie A, con l'anticipo tra Napoli e Torino. Conte sfida D'Aversa, due squadre entrambe a caccia di punti importanti per continuare ad inseguire i propri obiettivi. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul corrieredellosport.it