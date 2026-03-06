Napoli-Torino diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

L'anticipo della 28ª giornata di Serie A vede Napoli e Torino sfidarsi allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Conte ospitano i granata di D'Aversa, continuando la loro caccia ad un posto nella prossima Champions League. Dopo essere tornati alla vittoria lo scorso turno contro il Verona, il Napoli vuole altri punti importanti per conservare il suo terzo posto e avvicinarsi al Milan, impegnato nel derby contro l'Inter. Dall'altra parte anche il Torino ha ritrovato la vittoria dopo il cambio in panchina, con D'Aversa che ha riportato entusiasmo: granata al Maradona cercano il colpaccio per aumentare il distacco sulla zona retrocessione. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.