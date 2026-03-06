Conte elogia 'Sant'Elmas': "Merita una statua. Anguissa e De Bruyne? Sembra che..."

"Quello che mi rende contento è il fatto che anche se non ci sono giocatori importanti, come oggi è capitato con Lobotka , senza tralasciare gli altri, noi non perdiamo mai il nostro modo di essere, la mentalità, la determinazione. Lo abbiamo fatto tutto l'anno. Va dato merito ai ragazzi". Così Antonio Conte dopo Napoli-Torino 2-1 . Il tecnico degli azzurri ha poi aggiunto: " Gilmour oggi ha fatto una prova veramente importante, magistrale. Sono stati bravi tutti. Abbiamo dominato una partita che ci siamo complicati alla fine, sono soddisfatto per la prova dei ragazzi. Sono 3 punti importanti contro il Torino , che è una buona squadra e che sicuramente farà bene".

Napoli, Conte: "La prossima settimana potremmo recuperare McTominay"

Il ritorno di Anguissa e De Bruyne: "Per quello che riguarda Anguissa e De Bruyne sembra che non se ne siano mai andati, ma se ne sono andati, però (ride). Lukaku, Neres, ci sono stati tanti assenti. Ma non abbiamo mai cercato l'alibi dell'assenza. Facendo questo abbiamo vinto una Supercoppa e siamo rimasti in alto in classifica. Non è scontato. La prossima settimana potremmo recuperare McTominay, potrebbe allenarsi con noi. Lukaku e De Bruyne devono trovare la migliore condizione. Kevin è tornato in buona condizione, per quello l'ho fatto entrare. In settimana vedevo che aveva voglia, disponibilità, che poteva giocare. In questo momento regali non possiamo farne a nessuno. Alisson sta entrando nei meccanismi di gioco, dobbiamo cercare di portarlo nelle zone di campo a lui preferite. Ha una grande velocità, gli chiedo di non essere timido: oggi non lo è stato. Gli ho detto di provare il colpo, di provare a saltare l'uomo. Non mi arrabbio se commette gli errori, ma se gioca semplice perché ha le qualità per saltare l'uomo, accentrarsi e creare situazioni. Siamo contenti".

Conte: "Sant'Elmas, capisce di calcio"

Conte ha concluso: "Aspettiamo i progressi di Giovane. Non dimentichiamo Sant'Elmas perché quest'anno dovremmo fargli una statua. Un ragazzo che capisce di calcio. Se qualcuno gli spiega le cose le capisce, ci entra dentro. Duttile. Gioca sia da centrocampista centrale sia da trequartista. Sta sorprendendo, è alla diciottesima giornata consecutiva da titolare, per fortuna che abbiamo trovato lui".