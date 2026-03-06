Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
Coppa Italia, ecco le date delle semifinali di ritorno. E in Serie A le date di Inter-Roma e Napoli-Milan

La Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il programma della 31ª giornata del campionato 2025/2026, nel weekend di Pasqua (tra il 4 e il 6 aprile 2026). Definito anche quando si giocherà Inter-Como e Atalanta-Lazio
La Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il programma della 31ª giornata del campionato 2025/2026, nel weekend di Pasqua (tra il 4 e il 6 aprile 2026). Si tratta di un turno spalmato su tre giorni, con alcune partite disputate proprio nei giorni festivi, domenica 5 e lunedì 6 aprile.

Ecco il calendario completo confermato:

Sabato 4 aprile 2026

Lecce - Atalanta alle 15:00 (DAZN)
Nota: se l'Atalanta dovesse essere eliminata dalla Champions League nei turni precedenti, questa partita slitterebbe al 6 aprile alle 15:00.
Sassuolo - Cagliari alle 15:00 (DAZN)
Verona - Fiorentina alle 18:00 (DAZN)
Lazio - Parma alle 20:45 (DAZN/Sky)

Domenica 5 aprile 2026 (Pasqua)

Cremonese - Bologna alle 15:00 (DAZN)
Pisa - Torino alle 18:00 (DAZN/Sky)
Inter - Roma alle 20:45 (DAZN)

Lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta)

Udinese - Como alle 15:00 (DAZN) – potrebbe essere anticipata alle 12:30 in caso di spostamento di Lecce-Atalanta
Juventus - Genoa alle 18:00 (orario presumibilmente DAZN/Sky)
Napoli - Milan alle 20:45 (DAZN/Sky)

Il programma tiene conto delle possibili variazioni legate agli impegni europei dell'Atalanta (in particolare l'eventuale prosecuzione in Champions League), che potrebbe causare lo spostamento di Lecce-Atalanta e un conseguente anticipo di Udinese-Como a Pasquetta mattina. Si tratta di un turno interessante con big match come Inter-Roma (a Pasqua sera), Napoli-Milan (a Pasquetta) e Lazio-Parma, oltre a sfide che potrebbero influenzare la zona Europa e la lotta salvezza. 

Le date della Coppa Italia

La Lega Serie A ha inoltre reso note le date e gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia.

21/04/2026 Martedì - 21:00 Inter-Como (risultato della gara di andata: 0-0)

22/04/2026 Mercoledì - 21:00 Atalanta-Lazio (risultato della gara di andata: 2-2)

