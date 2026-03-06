Coppa Italia, ecco le date delle semifinali di ritorno. E in Serie A le date di Inter-Roma e Napoli-Milan

La Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il programma della 31ª giornata del campionato 2025/2026, nel weekend di Pasqua (tra il 4 e il 6 aprile 2026). Definito anche quando si giocherà Inter-Como e Atalanta-Lazio