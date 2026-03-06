Coppa Italia, ecco le date delle semifinali di ritorno. E in Serie A le date di Inter-Roma e Napoli-Milan
La Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il programma della 31ª giornata del campionato 2025/2026, nel weekend di Pasqua (tra il 4 e il 6 aprile 2026). Si tratta di un turno spalmato su tre giorni, con alcune partite disputate proprio nei giorni festivi, domenica 5 e lunedì 6 aprile.
Ecco il calendario completo confermato:
Sabato 4 aprile 2026
Lecce - Atalanta alle 15:00 (DAZN)
Nota: se l'Atalanta dovesse essere eliminata dalla Champions League nei turni precedenti, questa partita slitterebbe al 6 aprile alle 15:00.
Sassuolo - Cagliari alle 15:00 (DAZN)
Verona - Fiorentina alle 18:00 (DAZN)
Lazio - Parma alle 20:45 (DAZN/Sky)
Domenica 5 aprile 2026 (Pasqua)
Cremonese - Bologna alle 15:00 (DAZN)
Pisa - Torino alle 18:00 (DAZN/Sky)
Inter - Roma alle 20:45 (DAZN)
Lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta)
Udinese - Como alle 15:00 (DAZN) – potrebbe essere anticipata alle 12:30 in caso di spostamento di Lecce-Atalanta
Juventus - Genoa alle 18:00 (orario presumibilmente DAZN/Sky)
Napoli - Milan alle 20:45 (DAZN/Sky)
Il programma tiene conto delle possibili variazioni legate agli impegni europei dell'Atalanta (in particolare l'eventuale prosecuzione in Champions League), che potrebbe causare lo spostamento di Lecce-Atalanta e un conseguente anticipo di Udinese-Como a Pasquetta mattina. Si tratta di un turno interessante con big match come Inter-Roma (a Pasqua sera), Napoli-Milan (a Pasquetta) e Lazio-Parma, oltre a sfide che potrebbero influenzare la zona Europa e la lotta salvezza.
Le date della Coppa Italia
La Lega Serie A ha inoltre reso note le date e gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia.
21/04/2026 Martedì - 21:00 Inter-Como (risultato della gara di andata: 0-0)
22/04/2026 Mercoledì - 21:00 Atalanta-Lazio (risultato della gara di andata: 2-2)