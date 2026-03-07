Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Cagliari-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Unipol Domus, valida per la ventottesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Pisacane e Fabregas
TagsCagliariComoSerie A

Cagliari-Como, a voi. I rossoblù di Pisacane, reduci dal pari con gol a Parma (1-1), vanno a caccia terzo risultato utile consecutivo per tenersi a debita distanza dalla lotta per non retrocedere. I biancoblù di Fabregas, dopo il 3-1 casalingo contro il Lecce, della terza vittoria consecutiva per continuare la propria corsa verso un posto in Europa con ambizioni Champions.

Cagliari-Como, l'orario

Cagliari-Como è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 15, all'Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Como in diretta tv

Cagliari-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cagliari-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Pisacane e Fabregas

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Esposito. A disposizione: Sherri, Ciocci, Zappa, Cogoni, Idrissi, Raterink, Sulev, Malfitano, Albarracin, Pavoletti, Kilicsoy, Trepy, Mendy. Allenatore: Pisacane.

Indisponibili: Felici, Belotti, Mina, Deiola, Mazzitelli, Gaetano, Borrelli.

Squalificati: -.

Diffidati: Esposito, Gaetano.  

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Tornqvist, Van der Brempt, Moreno, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Baturina, Lahdo, Kuhn, Morata, Diao. Allenatore: Fabregas.

Indisponibili: Addai.

Squalificati: -.

Diffidati: Addai, Da Cunha.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Cagliari-Como, a voi. I rossoblù di Pisacane, reduci dal pari con gol a Parma (1-1), vanno a caccia terzo risultato utile consecutivo per tenersi a debita distanza dalla lotta per non retrocedere. I biancoblù di Fabregas, dopo il 3-1 casalingo contro il Lecce, della terza vittoria consecutiva per continuare la propria corsa verso un posto in Europa con ambizioni Champions.

Cagliari-Como, l'orario

Cagliari-Como è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 15, all'Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Como in diretta tv

Cagliari-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cagliari-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Cagliari-Como in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Pisacane e Fabregas

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS