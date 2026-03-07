Dove vedere Cagliari-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Cagliari-Como, a voi. I rossoblù di Pisacane, reduci dal pari con gol a Parma (1-1), vanno a caccia terzo risultato utile consecutivo per tenersi a debita distanza dalla lotta per non retrocedere. I biancoblù di Fabregas, dopo il 3-1 casalingo contro il Lecce, della terza vittoria consecutiva per continuare la propria corsa verso un posto in Europa con ambizioni Champions.
Cagliari-Como, l'orario
Cagliari-Como è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 15, all'Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Como in diretta tv
Cagliari-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Cagliari-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Fabregas
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Esposito. A disposizione: Sherri, Ciocci, Zappa, Cogoni, Idrissi, Raterink, Sulev, Malfitano, Albarracin, Pavoletti, Kilicsoy, Trepy, Mendy. Allenatore: Pisacane.
Indisponibili: Felici, Belotti, Mina, Deiola, Mazzitelli, Gaetano, Borrelli.
Squalificati: -.
Diffidati: Esposito, Gaetano.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Tornqvist, Van der Brempt, Moreno, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Baturina, Lahdo, Kuhn, Morata, Diao. Allenatore: Fabregas.
Indisponibili: Addai.
Squalificati: -.
Diffidati: Addai, Da Cunha.
