Dove vedere Genoa-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Genoa-Roma . A Marassi, Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini sfidano il loro passato nel momento decisivo della stagione. Giallorossi reduci dal pirotecnico 3-3 con la Juventus, che ha lasciato l'amaro in bocca per il doppio vantaggio sciupato nel finale, mentre il Grifone viene dal ko di San Siro con l' Inter di Chivu ed è a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione.

Genoa-Roma, l'orario

Genoa-Roma andrà in scena oggi, domenica 8 marzo, alle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Roma in diretta tv

Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida di Marassi, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Genoa-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.