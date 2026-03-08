Genoa-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e De Rossi LIVE

17:50

Masini: "Mai pensato di lasciare il Genoa"

Masini a Sky Sport: "Ricordi bellissimi contro la Roma ma sono ricordi, pensiamo a oggi. Spero di ripetermi. Speriamo di fare una bella partita. Non mi è mai balenato in testa di lasciare il Genoa, sono contento di questa opportunità e spero di sfruttarla. All'andata avevamo sbagliato conto una Roma che andava fortissimo. Per oggi abbiamo fatto qualche accorgimento, speriamo in un risultato di verso".

Venturino titolare: "Grande emozione. Grato al Genoa ma..."

Venturino nel pre partita: "Grande emozione per me, ma è una partita come le altre dove cercherò di dare il meglio. Io ho sempre ricoperto questo ruolo, cerco di essere il più libero possibile per creare superiorità numerica. Io cerco di essere il più libero possibile per affrontare queste partite. Grato del percorso fatto con il Genoa, ma ora sono con la Roma e sono concentrato".

Massara prima di Genoa-Roma: "Impatto positivo di Venturino. Su Dybala..."

Massara nel pre partita: "Venturino ha da subito avuto un impatto molto positivo, ogni volta che è entrato ha dato vivacità. Siamo molto soddisfatti di quello che sta facendo. Abbiamo molti infortuni in attacco ed è una oincidenza che non aiuta. Ma recuperiamo El Shaarawy. Ma abbiamo alternative, come Robinio Vaz che deve adattarsi alla nuova realtà e potrà dare una mano come tutti i suoi compagni. Contiamo di avere delle soluzioni nonostante gli infortuni. Dybala? Il nuovo infortunio non incide nel rinnovo, non ne abbiamo parlato prima e mi sembra scorretto farlo ora. Speriamo di recuperarle per le ultime partite per avere il suo contributo. Questo non impatta il nostro rapporto con lui. Non mi sento di entrare nelle considerazioni mediche e cliniche. Sempre meglio trovare le soluzioni conservative con la salute dei giocatori sempre al centro. Presto lo riavremo con noi".

De Rossi: "Non devo farmi distrarre dal passato. Gasperini non lo disorienti facilmente"

De Rossi nel pre partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ovvio che l'Olimpico sia nel mio cuore, ma ho lavorato anche nel non farmi distrarre dal passato, altrimenti avrei fatto peggio il mio lavoro. Ma a Genoa non è difficile sentirsi a casa per la spinta dei tifosi. Scelte di formazione? Ho preferito attaccanti puri che amano cercare la palla alle spalle dei difensori. La Roma gioca tanto su aggressione e riaprtenza. Dobbiamo essere bilanciati tra gioco e organizzazione. Gasperini non lo disorienti facilmente, fa questo da una vita. Volevo una squadra che sapesse interpretare la partita come ho chiesto. Sabelli e Frendrup possono dare meno palleggio ma più aggressione. Una squadra forte sa vincere contro il Torino e preparare quella con la Roma in modo diverso".

Genoa e Roma in campo

In un Marassi che inizia a riempirsi, Genoa e Roma entrano in campo per il loro riscaldamento.

Genoa, la formazione ufficiale

Genoa, la formazione ufficiale per la sfida contro la Roma.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekhator, Ekuban. All. De Rossi.