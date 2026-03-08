Gasperini diretta dopo Genoa-Roma: le parole in tv e in conferenza dopo la sconfitta contro De Rossi LIVE

21:09

Il prossimo impegno della Roma

La Roma scenderà in campo giovedì 12 marzo in Europa League. Derby italiano agli ottavi di finale: al Dall'Ara avrà luogo la sfida tra i giallorossi e il Bologna di Italiano. Calcio d'inizio alle 18:45.

20:56

Gasperini e l'esultanza per il gol (annullato) a Malen

Gian Piero Gasperini aveva esultato vistosamente subito dopo il gol segnato da Malen, poi annullato per fuorigioco.

20:44

20:35

"Non un momento fortunato, ma non attacchiamoci a questo"

Termina l'intervista di Gasperini a DAZN: "La partita è stata giustamente resa su toni agonistici dal Genoa. Sviluppata su raddoppi, palle alte. Adatta a giocatori come Cristante, El Aynaoui. Avevamo un peso superiore nel gioco aereo, perché palla a terra è stato difficile. Non è un momento fortunato, ma non ci attacchiamo a questo".

20:33

Gasperini: "Episodi chiari. Var? Se non ha avuto certezza cambi mestiere, casomai può averlo non giudicato rigore"

Gasperini sugli episodi. In particolare il tocco di braccio di Malinovskyi e la rimessa laterale data al Genoa che ha portato al gol: "Si capisce molto bene il tocco di Malinovskyi. Si capisce benissimo. E' in area. Poi il var non è intervenuto. Evidentemente non l'ha ritenuto da rigore. Anche il fallo laterale si capisce benissimo. E' tutto molto chiaro, ma non ci attacchiamo a quello. Poteva essere già fuori il pallone? Può darsi. Non ci attacchiamo a un fallo laterale, ma l'episodio da rigore è diverso. Ognuno può interpretarlo come vuole, ma le immagini sono chiare. Se il var non ha certezza su questo caso faccia un altro mestiere. Può averlo non giudicato da rigore, ma non possiamo dire una cosa del genere. Quello di Malinovskyi è un muro da pallavolista".

20:31

Gasperini a DAZN: "Calati benissimo nella partita"

Gasperini è quindi passato a rispondere alle domande su DAZN: "Ci siamo calati benissimo nella partita. Siamo stati determinati e solidi. Abbiamo avuto più occasioni del Genoa. Peccato per i due episodi del rigore e del go su fallo laterale. Lo spirito è stato molto alto".

20:29

"Questi giovanotti hanno uno spirito strepitoso"

Gasperini chiude così l'intervista a Sky: "Ogni partita ha una sua storia. Oggi Svilar tolti gli ultimi due minuti non è mai stato impegnato. Noi ci siamo adattati bene al tipo di partita. Poi è capitato il rigore, difficile giudicarlo. Non era nemmeno un momento di pericolo. C'era anche la sensazione di poterla vincere. Siamo stati un po' distratti, ma non abbiamo subito tanti tiri. Non farei un processo. La difesa non ha rischiato nulla. Lo spirito della squadra è straordinario. Dobbiamo arrivare alla sosta dove siamo, e in più c'è da giocare una qualificazione in Europa League. Non mi preoccupa: lo spirito dei giovanotti è strepitoso".

20:26

Gasperini sul tocco di mano sul tiro di Koné: "Non ho capito il mancato intervento del var"

Gasperini ha commentato l'episodio del tocco di mano di Malinovskyi sul tiro di Koné: "Lo abbiamo ben presente. Non ho capito perché non sia intervenuto il var. Immagine abbastanza netta".

20:24

"Venturino? Non era la partita per le sue caratteristiche"

Gasperini sul cambio del giovane Venturino: "Non era la gara giusta per esaltare le sue caratteristiche. Serviva fisicità, avevo bisogno di altro. Ma ci aiuterà in altre occasioni. Non è stata una partita fortunata, ma reggiamo forte".

20:23

Gasperini: "Partita fisica, noi sfortunati. Non usciamo ridimensionati"

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il commento iniziale dell'allenatore sulla partita: "Loro hanno impostato la partita in maniera dinamica. Molto difficile giocare. C'era molta aggressività, ma abbiamo risposto bene. Non siamo mai stati sotto, abbiamo creato di più, poi loro hanno gli episodi. Una partita difficile, poco giocata, molti raddoppi, molti lanci lunghi. Non siamo stati mai sotto. Non è un momento molto positivo, in tante piccole mischie non siamo mai stati fortunati. Ma non usciamo ridimensionati".

20:15

Ritorno amaro a Marassi per Gasperini

Gian Piero Gasperini ha vissuto un ritorno amaro allo stadio "Ferraris" contro il Genoa, squadra in cui ha allenato dal 2006 al 2010 e poi dal 2013 al 2016.

20:06

La Roma agganciata dal Como

Con questa sconfitta la Roma non riesce a superare il Como, che ieri aveva agganciato i giallorossi al quarto posto grazie al successo contro il Cagliari. Si avvicina anche la Juventus, che ha ottenuto i tre punti battendo il Pisa. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA

19:56

La Roma cade contro il Genoa: attesa per le parole di Gasperini

La Roma perde 2-1 a Marassi contro il Genoa: N'Dicka risponde a Messias, ma Vitinha nel finale firma la rete decisiva per la vittoria dei rossoblù. Attesa per le parole di Gasperini nel post partita.

Stadio Giuseppe Ferraris - Genova