Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Sassuolo
La partita tra Lazio e Sassuolo ha chiuso la ventottesima giornata del campionato di Serie A: all'Olimpico il match è stato deciso da Adam Marusic in pieno recupero dopo i gol Laurienté (35') e Maldini (2') per il 2-1 definitivo.
La Lazio torna alla vittoria in campionato: non succedeva dal 30 gennaio
Una vittoria che porta la Lazio a trentasette punti in classifica, a solo una lunghezza dal Sassuolo che si trova attualmente al nono posto. Tre punti che permettono alla squadra di Sarri di superare anche l'Udinese e tornare alla vittoria in campionato dopo più di un mese: l'ultima gioia risaliva al 30 gennaio, sempre all'Olimpico, contro il Genoa.
L'Europa, però, è ancora distante. Per vedere a quanti punti dista il primo piazzamento europeo per i biancocelesti e come è cambiata la classifica dopo Lazio-Sassuolo, CLICCA QUI!