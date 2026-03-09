Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Sassuolo

Per i biancocelesti un piazzamento europeo è ancora distantissimo: la situazione
2 min
TagsSerie A

La partita tra Lazio e Sassuolo ha chiuso la ventottesima giornata del campionato di Serie A: all'Olimpico il match è stato deciso da Adam Marusic in pieno recupero dopo i gol Laurienté (35') e Maldini (2') per il 2-1 definitivo.

La Lazio torna alla vittoria in campionato: non succedeva dal 30 gennaio

Una vittoria che porta la Lazio a trentasette punti in classifica, a solo una lunghezza dal Sassuolo che si trova attualmente al nono posto. Tre punti che permettono alla squadra di Sarri di superare anche l'Udinese e tornare alla vittoria in campionato dopo più di un mese: l'ultima gioia risaliva al 30 gennaio, sempre all'Olimpico, contro il Genoa.

Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Sassuolo

L'Europa, però, è ancora distante. Per vedere a quanti punti dista il primo piazzamento europeo per i biancocelesti e come è cambiata la classifica dopo Lazio-Sassuolo, CLICCA QUI!

 

 

