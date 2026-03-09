Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio
Lazio
Sassuolo
Sassuolo
20:45
Serie A - 09.03.2026
Stadio Olimpico

TabellinoCalendarioClassifiche
Lazio
20:45
Sassuolo

Lazio-Sassuolo diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì all'Olimpico LIVE

Ultima partita quella tra Sarri e Grosso che chiude la 29ª giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsLazio-SassuoloSerie A
Aggiorna

In un clima inverosimile, con appena 2mila tifosi biancocelesti, va in scena Lazio-Sassuolo, posticipo della 29ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico continua la protesta del tifo organizzato con la Curva Nord che sarà vuota anche questa sera e non potrà essere il dodicesimo uomo in campo per spingere la squadra di Sarri verso la vittoria contro quella allenata da Grosso. Non sarà facile per Zaccagni e compagni visto che hanno vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe in Serie A (tre pareggi e tre sconfitte): quel 3-2 contro il Genoa lo scorso 30 gennaio - subendo almeno due reti in tutte le cinque più recenti, solo una volta hanno incassato almeno due gol in più gare interne di fila nel massimo campionato (sette tra marzo 1943 e ottobre 1946). Segui tutti gli aggiornamenti in diretta con le interviste pre e post partita, con le parole dei protagonisti su Il Corriere dello Sport-Stadio. 

19:40

Zaccagni cecchino contro il Sassuolo

Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha realizzato più gol in Serie A: cinque, tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 21 agosto 2021 con la maglia dell'Hellas Verona). Il classe '95 non ha però né segnato né fornito assist nelle ultime 12 presenze in campionato e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza prendere parte a gol con la maglia della Lazio in Serie A (15 match tra febbraio e agosto 2022)

19:29

Lazio-Sassuolo: dove vederla in tv

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida dell'Olimpico, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251

Stadio Olimpico di Roma (Lazio)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Lazio-Sassuolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS