Lazio-Sassuolo diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì all'Olimpico LIVE

In un clima inverosimile, con appena 2mila tifosi biancocelesti, va in scena Lazio-Sassuolo , posticipo della 29ª giornata di Serie A . Allo stadio Olimpico continua la protesta del tifo organizzato con la Curva Nord che sarà vuota anche questa sera e non potrà essere il dodicesimo uomo in campo per spingere la squadra di Sarri verso la vittoria contro quella allenata da Grosso. Non sarà facile per Zaccagni e compagni visto che hanno vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe in Serie A (tre pareggi e tre sconfitte): quel 3-2 contro il Genoa lo scorso 30 gennaio - subendo almeno due reti in tutte le cinque più recenti, solo una volta hanno incassato almeno due gol in più gare interne di fila nel massimo campionato (sette tra marzo 1943 e ottobre 1946). Segui tutti gli aggiornamenti in diretta con le interviste pre e post partita, con le parole dei protagonisti su Il Corriere dello Sport-Stadio.

19:40

Zaccagni cecchino contro il Sassuolo

Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha realizzato più gol in Serie A: cinque, tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 21 agosto 2021 con la maglia dell'Hellas Verona). Il classe '95 non ha però né segnato né fornito assist nelle ultime 12 presenze in campionato e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza prendere parte a gol con la maglia della Lazio in Serie A (15 match tra febbraio e agosto 2022)

19:29

Lazio-Sassuolo: dove vederla in tv

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida dell'Olimpico, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251

Stadio Olimpico di Roma (Lazio)