Sarri, bordate a Lotito su Mandas: "Completamente in disaccordo". E sui tifosi non ha dubbi: "La società faccia qualcosa"
Maurizio Sarri non ha usato mezzi termini in diretta su Dazn prima della partita tra Lazio e Sassuolo, valida per la ventottesima giornata di Serie A che si disputerà in un'Olimpico praticamente deserto: "Stadio vuoto? Triste, deprimente, avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società". Poi ha aggiunto: "Voglio la nostra versione vera, abbiamo numeri molto diversi nelle ultime gare che si possono spiegare solo con una questione psicologica. Io vorrei una Lazio che abbia sempre le stesse motivazioni".
Sarri: "Stadio vuoto? La società deve fare qualcosa". E su Mandas...
In porta, poi, giocherà Motta, classe arrivato a gennaio dalla Reggiana, complice l'infortunio di Provedel. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: "L'infortunio di Provedel quello più duro tra tutti i problemi avuti in stagione? Sì e infatti sono stato completamente in disaccordo con la cessione di Mandas a gennaio da parte della società".
Le altre parole di Sarri
Il tecnico ha poi continuate sul giovane portiere: "Più ci parli, più lo metti sotto pressione. E’ un ragazzo abbastanza tranquillo, abbiamo vissuto la cosa con totale normalità". Infine: "Abbiamo dei numeri talmente diversi tra la domenica e il mercoledì che non sono spiegabili scientificamente, la differenza sta tutta nell'atteggiamento mentale, dobbiamo averlo sempre di grande motivazione, spero di vedere la versione di mercoledì".
Maurizio Sarri non ha usato mezzi termini in diretta su Dazn prima della partita tra Lazio e Sassuolo, valida per la ventottesima giornata di Serie A che si disputerà in un'Olimpico praticamente deserto: "Stadio vuoto? Triste, deprimente, avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società". Poi ha aggiunto: "Voglio la nostra versione vera, abbiamo numeri molto diversi nelle ultime gare che si possono spiegare solo con una questione psicologica. Io vorrei una Lazio che abbia sempre le stesse motivazioni".
Sarri: "Stadio vuoto? La società deve fare qualcosa". E su Mandas...
In porta, poi, giocherà Motta, classe arrivato a gennaio dalla Reggiana, complice l'infortunio di Provedel. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: "L'infortunio di Provedel quello più duro tra tutti i problemi avuti in stagione? Sì e infatti sono stato completamente in disaccordo con la cessione di Mandas a gennaio da parte della società".