Sarri, bordate a Lotito su Mandas: "Completamente in disaccordo". E sui tifosi non ha dubbi: "La società faccia qualcosa"

Maurizio Sarri non ha usato mezzi termini in diretta su Dazn prima della partita tra Lazio e Sassuolo, valida per la ventottesima giornata di Serie A che si disputerà in un'Olimpico praticamente deserto: "Stadio vuoto? Triste, deprimente, avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società". Poi ha aggiunto: "Voglio la nostra versione vera, abbiamo numeri molto diversi nelle ultime gare che si possono spiegare solo con una questione psicologica. Io vorrei una Lazio che abbia sempre le stesse motivazioni".