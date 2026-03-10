Dove e come vedere Lazio - Milan in chiaro: la scelta di Dazn 

La sfida Lazio-Milan , big match della 29esima giornata di campionato e che si disputerà allo stadio Olimpico domenica 15 marzo alle ore 20:45 sarà la quarta gara trasmessa in chiaro e in modalità gratuita da Dazn. I biancocelesti di Sarri, reduci dal successo con il Sassuolo , ospitano i rossoneri, che dopo la vittoria nel derby con l' Inter hanno riaperto il campionato.

Serie A in modalità gratuita: le gare già andate in onda

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, con il commento di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordocampo sarà affidato a Tommaso Turci. La gara dell'Olimpico tra Lazio e Milan sarà la quarta trasmessa da Dazn in modalità gratuita nel corso della stagione 2025-26. Le altre gare andate in onda in chiaro sono state Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter.