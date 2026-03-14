Dove vedere Inter-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.