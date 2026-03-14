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Dove vedere Inter-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

San Siro sarà il teatro della gara che apre il sabato della 29esima giornata di Serie A: le possibili scelte di Chivu e Palladino
TagsSerie AInteratalanta

L'Inter torna in campo dopo il derby perso contro il Milan. Il "Meazza" sarà il teatro della prima sfida del sabato della 29esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Chivu vogliono portarsi momentaneamente a dieci punti di vantaggio sui rossoneri, mentre l'Atalanta vuole proseguire il proprio percorso verso l'Europa, a pochi giorni dal sonoro ko in Champions League con il Bayern Monaco.

Inter-Atalanta, l'orario

Inter-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 14 marzo. Il calcio d'inizio della partita, che si giocherà allo stadio "Meazza" di San Siro a Milano, è in programma alle ore 15:00.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Inter-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni ufficiali di Chivu e Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. 
A disposizione: Di Gennaro, J.Martinez; Acerbi, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique, Darmian, Kaczmarski, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Lavelli. 
Indisponibili: L. Martinez, Calhanoglu. Squalificati: -. Diffidati: -. 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino 
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bakker, Musah, Ederson, Bernasconi, Sulemana, Vavassori, Krstovic. 
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori. Squalificati: -. Diffidati: -

 

 

 

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L'Inter torna in campo dopo il derby perso contro il Milan. Il "Meazza" sarà il teatro della prima sfida del sabato della 29esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Chivu vogliono portarsi momentaneamente a dieci punti di vantaggio sui rossoneri, mentre l'Atalanta vuole proseguire il proprio percorso verso l'Europa, a pochi giorni dal sonoro ko in Champions League con il Bayern Monaco.

Inter-Atalanta, l'orario

Inter-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 14 marzo. Il calcio d'inizio della partita, che si giocherà allo stadio "Meazza" di San Siro a Milano, è in programma alle ore 15:00.

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