Atalanta-Bayern Monaco diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVE
L'Atalanta affronta il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la clamorosa rimonta ai playoff contro un'altra tedesca, il Borussia Dortmund, la squadra di Palladino tenta una nuova impresa. A Bergamo la prima della doppia sfida europea contro i bavaresi. La squadra di Kompany sta dominando la Bundesliga ed è arrivata seconda nella League Phase: inevitabilmente sono tra le favorite per la vittoria finale, ma i bergamaschi hanno già dimostrato di poter ribaltare i pronostici. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:34
Champions League, il tabellone
20:26
Le dichiarazioni di Percassi
Luca Percassi: "Penso che questa partita sia un premio straordinario per una stagione che in Champions ci ha regalato emozioni incredibili. Grande orgoglio ospitare il Bayern a Bergamo. Ceferin ha sempre avuto parole di riguardo per l'Atalanta e la sua presenza ci dà grande lustro. Incentivi? Sempre stato nella nostra politica incentivare anche economicamente la squadra".
20:17
Le parole di Palladino
Palladino: "Ci stiamo godendo ogni momento di questi giorni. C'è grande entusiasmo, non vediamo l'ora di scendere in campo perché per noi è un sogno giocare contto una squadra cos' forte e confrontarci. Solo a fine partite capiremo, ma se facciamo l'Atalanta davanti ai nostri tifosi possiamo avere qualche chance. Formazione? Abbiamo dato più peso all'attacco e vogliamo giocarcela ad armi pari. La mentalità deve essere coraggiosa. Noi non amiamo la zona, cerchiamo i duelli e di andare a togliere respiro agli avversari. Sappiamo bene che possiamo pagarla uomo contro uomo, ma se ti metti basso contro di loro perdi sempre".
20:10
La panchina del Bayern Monaco
A disposizione: Kim, Goretzka, Kane, Musiale, Davies, Bischof, Guerreiro, Ulreich, Prescott, Karl.
20:06
La panchina dell'Atalanta
A disposizione: Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Rossi, Vavassori, Cassa, Sportiello, Ahanor.
20:00
La formazione ufficiale del Bayern Monaco
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson. Allenatore: Kompany.
La formazione ufficiale dell'Atalanta
ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Krstovic, Scamacca. Allenatore: Palladino.
19:50
Dove vedere la partita
19:45
Atalanta-Bayern Monaco, cresce l'attesa
Tutto pronto a Bergamo per la partita tra Atalanta e Bayern Monaco, valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: fischio d'inizio in programma alle 21.
Stadio di Bergamo - Bergamo