Atalanta-Bayern Monaco diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVE

L' Atalanta affronta il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League . Dopo la clamorosa rimonta ai playoff contro un'altra tedesca, il Borussia Dortmund, la squadra di Palladino tenta una nuova impresa. A Bergamo la prima della doppia sfida europea contro i bavaresi. La squadra di Kompany sta dominando la Bundesliga ed è arrivata seconda nella League Phase: inevitabilmente sono tra le favorite per la vittoria finale, ma i bergamaschi hanno già dimostrato di poter ribaltare i pronostici. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:34

Champions League, il tabellone

Per vedere il tabellone della Champions League, CLICCA QUI!

20:26

Le dichiarazioni di Percassi

Luca Percassi: "Penso che questa partita sia un premio straordinario per una stagione che in Champions ci ha regalato emozioni incredibili. Grande orgoglio ospitare il Bayern a Bergamo. Ceferin ha sempre avuto parole di riguardo per l'Atalanta e la sua presenza ci dà grande lustro. Incentivi? Sempre stato nella nostra politica incentivare anche economicamente la squadra".

20:17

Le parole di Palladino

Palladino: "Ci stiamo godendo ogni momento di questi giorni. C'è grande entusiasmo, non vediamo l'ora di scendere in campo perché per noi è un sogno giocare contto una squadra cos' forte e confrontarci. Solo a fine partite capiremo, ma se facciamo l'Atalanta davanti ai nostri tifosi possiamo avere qualche chance. Formazione? Abbiamo dato più peso all'attacco e vogliamo giocarcela ad armi pari. La mentalità deve essere coraggiosa. Noi non amiamo la zona, cerchiamo i duelli e di andare a togliere respiro agli avversari. Sappiamo bene che possiamo pagarla uomo contro uomo, ma se ti metti basso contro di loro perdi sempre".