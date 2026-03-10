Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario
Siamo giunti al giorno di Atalanta-Bayern Monaco, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Prima sfida storica tra le due formazioni. Gli uomini di Palladino si sono qualificati dopo aver battuto in rimonta ai playoff il Borussia Dortmund e hanno anche l'obiettivo di mantenere alta la bandiera italiana, in quanto unica squadra del nostro paese rimasta nella competizione.
Atalanta-Bayern Monaco, data e orario
Atalanta-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in diretta tv
Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Atalanta-Bayern Monaco, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Palladino e Kompany
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bellanova, Ahanor, Bakker, 6 Musah, Sulemana, Vavassori, Krstovic.
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson.
Squalificati: Scalvini. Diffidati: Kossounou, Djimsiti, Musah, De Roon, Scamacca.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisisc, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany
A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim, Guerreiro, Davies, Goretzka, Bischof, Karl, Musiala, Jackson.
Indisponibili: Neuer, Ito.
Squalificati: -. Diffidati: Upamecano, Kimmich, Olise.
