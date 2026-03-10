Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

Siamo giunti al giorno di Atalanta-Bayern Monaco , sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Prima sfida storica tra le due formazioni. Gli uomini di Palladino si sono qualificati dopo aver battuto in rimonta ai playoff il Borussia Dortmund e hanno anche l'obiettivo di mantenere alta la bandiera italiana, in quanto unica squadra del nostro paese rimasta nella competizione.

Atalanta-Bayern Monaco, data e orario

Atalanta-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in diretta tv

Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).

Atalanta-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.