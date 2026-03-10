Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League: le probabli formazioni di Palladino e Kompany
Tagsatalanta Bayern Monaco Champions League

Siamo giunti al giorno di Atalanta-Bayern Monaco, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Prima sfida storica tra le due formazioni. Gli uomini di Palladino si sono qualificati dopo aver battuto in rimonta ai playoff il Borussia Dortmund e hanno anche l'obiettivo di mantenere alta la bandiera italiana, in quanto unica squadra del nostro paese rimasta nella competizione.

Atalanta-Bayern Monaco, data e orario

Atalanta-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in diretta tv

Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport UnoSky Sport 252).

Atalanta-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Palladino e Kompany

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bellanova, Ahanor, Bakker, 6 Musah, Sulemana, Vavassori, Krstovic. 
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson.
Squalificati: Scalvini. Diffidati: Kossounou, Djimsiti, Musah, De Roon, Scamacca. 

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisisc, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany 
A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim, Guerreiro, Davies, Goretzka, Bischof, Karl, Musiala, Jackson. 
Indisponibili: Neuer, Ito. 
Squalificati: -. Diffidati: Upamecano, Kimmich, Olise.
 

 

 

 

