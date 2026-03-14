Krstovic rompe il tabù Inter. Capolista furiosa con Manganiello

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Al decimo tentativo, l'Atalanta ha rotto il tabù Inter. Dopo le otto sconfitte consecutive di Gasperini e la nona di Palladino, quest'ultimo ha infranto la serie negativa con il pareggio colto a San Siro in rimonta: per i bergamaschi vale una vittoria, considerato <
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