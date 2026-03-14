Krstovic rompe il tabù Inter. Capolista furiosa con Manganiello

Dopo 9 sconfitte consecutive con i nerazzurri di Milano, l'Atalanta ha colto un punto pesante. Esposito non è bastato a Chivu, espulso per le proteste contro l'arbitro sul gol del montenegrino. A seguire, contestato il contatto Scalvini-Frattesi. Stavolta, il coraggio ha premiato Palladino