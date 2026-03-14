Esposito illude l'Inter, Krstovic la riprende tra le proteste, il Milan può riaprire il campionato: espulso Chivu

L'Inter non riesce a cancellare la sconfitta nel derby pareggiando 1-1 con l'Atalanta a San Siro : sblocca Esposito al 26', al quinto gol in campionato e a quota sette centri stagionali, pareggia Krstovic al 76'. Nella circostanza ammonito e poi espulso Chivu per proteste: chiedeva un fallo di Sulemana su Dumfries . Per gli uomini di Palladino arriva il secondo pareggio consecutivo in Serie A . La reazione dopo la notte da dimenticare in Champions League contro il Bayern Monaco (1-6). Juve e Roma , impegnate rispettivamente in trasferta contro l' Udinese e a Como , hanno comunque la possibilità per aumentare il gap dal settimo posto in classifica, occupato dalla Dea (-4 dalla Roma, -3 dalla Juve), e accrescere le proprie chance di garantirsi un posto in Europa nella prossima stagione.

Inter al riposo in vantaggio: Esposito sblocca con la complicità di Carnesecchi

Primo tempo godibile. Parte bene l'Inter con Zielinski, che penetra in area, ma perde l'attimo per andare al tiro permettendo alla difesa orobica di ricompattarsi e allontanare il pericolo. La reazione del'Atalanta è affidata a Scamacca: tiro potente ma centrale, Sommer fa buona guardia e blocca in due tempi. Spazio anche per cori e uno striscione per Bastoni: finito nel mirino della critica e dei tifosi avversari per l'aver accentuato il contatto che ha causato l'espulsione di Kalulu contro la Juve, resta un punto fermo per i supporters nerazzurri. Dal sostegno per Bastoni al gol di Pio Esposito, che arriva al 26' grazie a un recupero palla di Dumfries, che serve con il tacco di Thuram, bravo a sua volta a far proseguire per Barella: Esposito dalla sinistra dell'area di rigore infila Carnesecchi, non impeccabile nella circostanza. Il finale di tempo dell'Inter è in crescendo: Bisseck mette al centro per Esposito, che non riesce la deviazione di tacco verso la porta ospite.

L'Inter sfiora il raddoppio, Krstovic la riprende tra le polemiche

Si riparte con la pioggia battente che continua a cadere sulla testa dei giocatori. Cross di Dimarco per Dumfries, che di testa schiaccia troppo la palla, ma il gol non sarebbe stato convalidato per fuorigioco di Mkhitaryan. Poi Thuram sfiora il raddoppio con una botta dalla distanza che si spegne di poco sul fondo. Ederson e Krstovic per Samardzic e Scamacca sono le mosse di Palladino per ritrovare equilibrio e pericolosità, ma è ancora Thuram a sfiorare la rete: Carnesecchi in uscita bassa chiude lo specchio della porta. Bernasconi cerca di scuotere i suoi con una conclusione da posizione defilata, ci mette una pezza Carlos Augusto. Le sostituzioni spezzano il ritmo della gara, l'Inter sembra destinata a condurre in porto la partita senza sostanziali difficoltà, ma nel finale succede di tutto. Sommer salva su Sulemana, Krostovic insacca a porta vuota. Protesta Chivu per un contatto tra Sulemana e Dumfries: entra in campo, ammonito e successivamente espulso. Manganiello indica il centrocampo dopo un check del Var. Protestano anche i tifosi. Krstovic si rende pericoloso anche nel finale, Frattesi reclama per un penalty per un contatto con Scalvini, ma il risultato non cambia più.

E ora il Milan può portarsi a -5 dall'Inter capolista

E ora il Milan, scivolato momentaneamente a -8, si ritrova con l'opportunità di dimezzare lo svantaggio dalla capolista in due sole giornate. Domani gli uomini di Chivu saranno spettatori interessati della trasferta dei rossoneri di Allegri all'Olimpico contro la Lazio, che per l'occasione ritroverà i propri tifosi potendo contare su una spinta importante per cercare di dare continuità al successo casalingo contro il Sassuolo: se lo augura ovviamente l'Inter, che spera che non si riapra definitivamente la corsa per lo scudetto.