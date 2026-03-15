Disastro Manganiello, perché ha commesso un errore gravissimo in Inter-Atalanta

Se Manganiello dalla sua posizione in campo può non aver visto correttamente il contatto, in area di rigore, tra Scalvini e Frattesi, il Var Gariglio (che accanto aveva anche l’esperto Chiffi) avrebbe dovuto richiamarlo all'On Field Review. La dinamica, al 41' del secondo tempo, è chiara: il giocatore dell'Inter è in anticipo sul pallone e viene calciato sul piede destro dal difensore dell'Atalanta. Sarebbe stato corretto concedere il calcio di rigore in favore della squadra di casa.

Il gol dell'Atalanta

La lunga revisione al Var non aiuta Manganiello a rivedere la sua decisione di convalidare il pari: l’Inter protesta per la spinta di Sulemana a Dumfries, che appare fallosa, ma ci sarebbe da approfondire anche il contatto piede destro-piede destro tra il giocatore dell’Atalanta e l’olandese. Le proteste sono costate l'espulsione a Chivu per somma di ammonizioni.