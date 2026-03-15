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Moviola Napoli-Lecce: un solo giallo, tutto facile per Abisso

Il giudizio sulla prestazione arbitrale del match vinto 2-1 dagli azzurri di Conte
Dario Cervellati
TagsNapoli-LecceMoviola

Napoli-Lecce 2-1, Abisso voto 6

L’unica ammonizione della partita Abisso l’ha estratta al 19’ del primo tempo per la spinta di Siebert su Hojlund. A rendere punibile anche a livello disciplinare il fallo del giocatore del Lecce è stata la pericolosità dell’azione che stava sviluppando il Napoli. Il provvedimento è stato infatti preso per SPA, cioè per l’interruzione di una promettente azione d’attacco. Per il resto della gara l’arbitro della sezione di Palermo non ha più avuto la necessità di ricorrere ai cartellini, in una partita che sotto il profilo disciplinare non ha creato particolari problemi.

La gestione della gara

La gestione della sfida, che non gli ha presentato insidie, è stata piuttosto lineare per Abisso che, scelto il metro di giudizio, lo ha mantenuto dall'inizio alla fine fischiando complessivamente 18 falli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Regolare il gol del momentaneo 1-1

Sulla rete del pareggio del Napoli è stata controllata la posizione dell’autore dell’assist, Politano, che al momento del passaggio era tenuto in gioco da Siebert. La rete è stata quindi convalidata correttamente.

VAR: Nasca 6

Non ha avuto episodi particolarmente complessi da valutare. Il VAR ha semplicemente verificato le azioni dei gol, confermando le decisioni prese in campo. Una serata senza particolari criticità.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Napoli-Lecce 2-1, Abisso voto 6

L’unica ammonizione della partita Abisso l’ha estratta al 19’ del primo tempo per la spinta di Siebert su Hojlund. A rendere punibile anche a livello disciplinare il fallo del giocatore del Lecce è stata la pericolosità dell’azione che stava sviluppando il Napoli. Il provvedimento è stato infatti preso per SPA, cioè per l’interruzione di una promettente azione d’attacco. Per il resto della gara l’arbitro della sezione di Palermo non ha più avuto la necessità di ricorrere ai cartellini, in una partita che sotto il profilo disciplinare non ha creato particolari problemi.

La gestione della gara

La gestione della sfida, che non gli ha presentato insidie, è stata piuttosto lineare per Abisso che, scelto il metro di giudizio, lo ha mantenuto dall'inizio alla fine fischiando complessivamente 18 falli.

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