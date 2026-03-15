Moviola Napoli-Lecce: un solo giallo, tutto facile per Abisso

L’unica ammonizione della partita Abisso l’ha estratta al 19’ del primo tempo per la spinta di Siebert su Hojlund. A rendere punibile anche a livello disciplinare il fallo del giocatore del Lecce è stata la pericolosità dell’azione che stava sviluppando il Napoli. Il provvedimento è stato infatti preso per SPA, cioè per l’interruzione di una promettente azione d’attacco. Per il resto della gara l’arbitro della sezione di Palermo non ha più avuto la necessità di ricorrere ai cartellini, in una partita che sotto il profilo disciplinare non ha creato particolari problemi.

La gestione della gara

La gestione della sfida, che non gli ha presentato insidie, è stata piuttosto lineare per Abisso che, scelto il metro di giudizio, lo ha mantenuto dall'inizio alla fine fischiando complessivamente 18 falli.