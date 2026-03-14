Napoli-Lecce diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

17:46

Di Francesco ci crede: "Lecce, ci vuole coraggio"

"Di fronte abbiamo una squadra, dal punto di vista generale, è ben guidata e anche in recupero con diverse soluzioni dalla panchina che possono fare la differenza. Ci vuole coraggio per saper controbattere, sappiamo che il Napoli farà la partita. Io sono dell'idea di pensare step by step. Dopo il Napoli valuteremo le altre partite, ci auguriamo di fare qualcosa di importante. Credo che questi ragazzi debbano credere nelle proprie potenzialità, nonostante la forza dell'avversario. Ngom è più mediano rispetto a Gandelman. Viene da un periodo in cui non si è allenato benissimo, ha un problema al ginocchio e può essere una risorsa importante dalla panchina". Così Eusebio Di Francesco nel pre-partita.

17:40

Manca poco al fischio d'inizio di Napoli-Lecce

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento pre-partita prima di rientrare negli spogliatoi. Mancano venti minuti al fischio d'inizio dell'arbitro Abisso.

17:32

Conte: "Futuro? Massima voglia di continuare ma è giusto fare valutazioni"

Queste le parole di Antonio Conte nel pre-partita: "Stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni tornano, devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo cercare di pensare ad un mini-torneo in queste 10 partite dove si distribuiranno Scudetto e posti Europa. Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Aspettiamo il rientro di Di Lorenzo per pensare di tornare con la difesa a quattro, mi sembra difficile poter cambiare. Futuro? Quando sono arrivato a Napoli ho firmato un contratto per tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera molto serena, tutti sanno benissimo che io a Napoli sto molto bene, mi trovo bene. Al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c'è la massima disponibilità e la massima voglia di continuare il percorso".

17:30

Napoli a caccia della terza vittoria consecutiva

Hellas Verona e poi il Torino: il Napoli sfida il Lecce mettendo nel mirino una possibile terza vittoria consecutiva. Gli azzurri cercano di ritrovare continuità di risultati dopo un periodo complicato tra emergenza infortuni e sconfitte pesanti.

17:23

Napoli-Lecce, all'andata fu decisivo Anguissa

La sfida d'andata (nona giornata di campionato lo scorso 28 ottobre) si chiuse per 1-0 a favore del Napoli. A decidere la sfida al Via del Mare fu la rete di Anguissa nella ripresa.

17:16

Il Napoli ritrova McTominay: è in panchina contro il Lecce

Dopo i tanto attesi rientri di Anguissa e De Bruyne, il Napoli accoglie un altro grande ritorno: si tratta di McTominay, che dopo l'infortunio torna a sedersi in panchina per la sfida contro il Lecce. Per Conte una mossa in più da sfruttare nella ripresa.

17:10

Manna indica la via: "Futuro Napoli con Conte e McTominay"

Alla viglia della sfida contro il Lecce ha parlato il ds Manna, trattando diversi temi: dal Var al mercato, fino ai riscatti e alle basi del futuro per il Napoli. LEGGI TUTTO

17:04

Alisson insegue un record storico: cosa può succedere contro il Lecce

Grande impatto di Alisson nel Napoli. Il brasiliano insegue un record storico che non è mai riuscito a nessun altro nella storia azzurra nell'era dei 3 punti: ecco di cosa si tratta. LEGGI TUTTO

16:57

Lecce, la formazione ufficiale di Di Francesco

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

16:56

Napoli, la formazione ufficiale di Conte

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

16:55

Napoli-Lecce, curiosità e statistiche sul match

Numeri, dati e curiosità sulla sfida tra azzurri e giallorossi.