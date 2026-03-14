Napoli-Lecce diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
Il sabato della 29ª giornata di Serie A vede il Napoli ospitare il Lecce al Maradona. Una giornata che regala una grande occasione agli azzurri di Conte, visto che si giocherà Como-Roma. Il Napoli, vincendo, ha la chance di aumentare notevolmente il suo distacco in qualunque caso, difendendo così un posto per la prossima Champions League. Non sarà una sfida facile per gli azzurri, però, con il Lecce di Di Francesco che andrà a caccia di punti decisivi per la corsa salvezza. Fischio d'inizio alle ore 18 al Maradona: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
17:46
Di Francesco ci crede: "Lecce, ci vuole coraggio"
"Di fronte abbiamo una squadra, dal punto di vista generale, è ben guidata e anche in recupero con diverse soluzioni dalla panchina che possono fare la differenza. Ci vuole coraggio per saper controbattere, sappiamo che il Napoli farà la partita. Io sono dell'idea di pensare step by step. Dopo il Napoli valuteremo le altre partite, ci auguriamo di fare qualcosa di importante. Credo che questi ragazzi debbano credere nelle proprie potenzialità, nonostante la forza dell'avversario. Ngom è più mediano rispetto a Gandelman. Viene da un periodo in cui non si è allenato benissimo, ha un problema al ginocchio e può essere una risorsa importante dalla panchina". Così Eusebio Di Francesco nel pre-partita.
17:40
Manca poco al fischio d'inizio di Napoli-Lecce
Le squadre stanno ultimando il riscaldamento pre-partita prima di rientrare negli spogliatoi. Mancano venti minuti al fischio d'inizio dell'arbitro Abisso.
17:32
Conte: "Futuro? Massima voglia di continuare ma è giusto fare valutazioni"
Queste le parole di Antonio Conte nel pre-partita: "Stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni tornano, devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo cercare di pensare ad un mini-torneo in queste 10 partite dove si distribuiranno Scudetto e posti Europa. Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Aspettiamo il rientro di Di Lorenzo per pensare di tornare con la difesa a quattro, mi sembra difficile poter cambiare. Futuro? Quando sono arrivato a Napoli ho firmato un contratto per tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera molto serena, tutti sanno benissimo che io a Napoli sto molto bene, mi trovo bene. Al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c'è la massima disponibilità e la massima voglia di continuare il percorso".
17:30
Napoli a caccia della terza vittoria consecutiva
Hellas Verona e poi il Torino: il Napoli sfida il Lecce mettendo nel mirino una possibile terza vittoria consecutiva. Gli azzurri cercano di ritrovare continuità di risultati dopo un periodo complicato tra emergenza infortuni e sconfitte pesanti.
17:23
Napoli-Lecce, all'andata fu decisivo Anguissa
La sfida d'andata (nona giornata di campionato lo scorso 28 ottobre) si chiuse per 1-0 a favore del Napoli. A decidere la sfida al Via del Mare fu la rete di Anguissa nella ripresa.
17:16
Il Napoli ritrova McTominay: è in panchina contro il Lecce
Dopo i tanto attesi rientri di Anguissa e De Bruyne, il Napoli accoglie un altro grande ritorno: si tratta di McTominay, che dopo l'infortunio torna a sedersi in panchina per la sfida contro il Lecce. Per Conte una mossa in più da sfruttare nella ripresa.
17:10
Manna indica la via: "Futuro Napoli con Conte e McTominay"
Alla viglia della sfida contro il Lecce ha parlato il ds Manna, trattando diversi temi: dal Var al mercato, fino ai riscatti e alle basi del futuro per il Napoli. LEGGI TUTTO
17:04
Alisson insegue un record storico: cosa può succedere contro il Lecce
Grande impatto di Alisson nel Napoli. Il brasiliano insegue un record storico che non è mai riuscito a nessun altro nella storia azzurra nell'era dei 3 punti: ecco di cosa si tratta. LEGGI TUTTO
16:57
Lecce, la formazione ufficiale di Di Francesco
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco.
16:56
Napoli, la formazione ufficiale di Conte
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.
16:55
Napoli-Lecce, curiosità e statistiche sul match
Numeri, dati e curiosità sulla sfida tra azzurri e giallorossi.
16:50
Hojlund, il gol al Maradona manca da tre mesi
Pochi dubbi in attacco, dove ormai Hojlund è una garanzia. Il danese va di nuovo a caccia di un gol al Maradona che manca ormai da tre mesi. LEGGI TUTTO
16:42
Lecce, la corsa salvezza: la situazione
Il Lecce di Di Francesco si trova, invece, dalla parte opposta della classifica, momentaneamente al 16° posto con 27 punti. Anche i giallorossi hanno una grande occasione, visto lo scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina che gli permetterebbe di guadagnare vantaggio sulla zona retrocessione, in caso di risultato positivo al Maradona.
16:38
Napoli, la corsa Champions: la situazione
Il Napoli scende in campo con un bottino di 56 punti fin qui, al terzo posto in classifica. Il vantaggio su Como e Roma, che si sfideranno in questa giornata, è di 5 punti: grande occasione per gli azzurri di guadagnare ulteriore terreno, qualunque sia il risultato allo Stadio Sinigaglia.
16:34
Conte, una sfida speciale contro il Lecce
Antonio Conte sulla panchina del Napoli sfida la sua città, la sua vita, la squadra con cui ha debuttato in A da calciatore quarant’anni fa. Una sfida speciale per il tecnico azzurro, che però ha solo l'obiettivo Champions League su cui concentrarsi.
16:32
Napoli-Lecce, le probabili formazioni di Conte e Di Francesco
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
16:30
Napoli-Lecce, si intrecciano corsa Champions e salvezza
Gli azzurri ospitano i giallorossi al Maradona nel sabato della 29ª giornata di Serie A. Le due squadre hanno obiettivi nettamente diversi: il Napoli vuole aumentare il distacco sulle inseguitrici nella corsa Champions, il Lecce vuole tenere lontana la zona retrocessione. Si parte alle ore 18. Segui tutti gli aggiornamenti e le notizie sulla partita sul corrieredellosport.it
Stadio Maradona - Napoli