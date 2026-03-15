Moviola Udinese-Juve: gol annullato a Conceiçao, la chiamata del Var è al limite

La decisione di Mariani (voto 6) di annullare la rete di Conceicao dopo On Field Review è sembrata al limite, ma l'indicazione che è stata data è di tendere a valutare come influenza l’azione un giocatore in area di porta, vicino alla linea di tiro. Certo, Koopmeiners, nell'episodio non mostra nessuna volontà di impattare sul tiro o di influenzare gli avversari e infatti i giocatori della Juventus hanno comunque manifestato il loro disappunto per la scelta, perché la linea di tiro era libera e il portiere dell'Udinese non è sembrato influenzato.