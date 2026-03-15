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domenica 15 marzo 2026
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Moviola Udinese-Juve: gol annullato a Conceiçao, la chiamata del Var è al limite

Il giudizio sulla direzione di Mariani e sulla prova della squadra arbitrale nel match vinto 1-0 dai bianconeri di Spalletti in Friuli
Dario Cervellati
2 min
TagsMoviolajuveUdinese

La decisione di Mariani (voto 6) di annullare la rete di Conceicao dopo On Field Review è sembrata al limite, ma l'indicazione che è stata data è di tendere a valutare come influenza l’azione un giocatore in area di porta, vicino alla linea di tiro. Certo, Koopmeiners, nell'episodio non mostra nessuna volontà di impattare sul tiro o di influenzare gli avversari e infatti i giocatori della Juventus hanno comunque manifestato il loro disappunto per la scelta, perché la linea di tiro era libera e il portiere dell'Udinese non è sembrato influenzato.

Udinese-Juve 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Yildiz tenuto in gioco da Kabasele sul gol di Boga

Sul gol dello 0-1 segnato da Boga è stata valutata la posizione di Yildiz, l'autore dell'assist, che era tenuto in gioco da Kabasele. Giusto, dunque, convalidare la rete.

Cambiaso si prende un rischio in area con Ekkelenkamp

Al 6' del secondo tempo Ekkelenkamp viene trattenuto sulla spalla destra da Cambiaso. Il giocatore della Juventus si prende un rischio, ma l'intervento sembra troppo lieve per giustificare l'assegnazione di un fallo che sarebbe stato da rigore. Il Var, come da protocollo, lascia la valutazione dell'intensità del contatto all'arbitro in campo.

Var, chiamata al limite sulla rete annullata a Conceicao

Maggioni 6 - Richiama Mariani all'On Field Review in occasione della rete, inizialmente convalidata, di Conceiçao al 25' st. Vuole far valutare l'impatto di Koopmeiners sul tiro in porta.

 

 

 

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