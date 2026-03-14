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Serie A - 14.03.2026
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Udinese-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Spalletti e Runjaic LIVE

Al Bluenergy Stadium la gara valida per la ventinovesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsUdinesejuveSerie A
Aggiorna

Udinese-Juve, a voi. Al Bluenergy Stadium si va in campo per la ventinovesima giornata di Serie A. I bianconeri di Runjaic vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo il successo casalingo con la Fiorentina (3-0) e il pareggio esterno contro l'Atalanta (2-2). Stesso obiettivo per gli uomini di Spalletti, che nel precedente turno hanno battuto 4-0 il Pisa e puntano alla seconda vittoria di fila per allungare a tre la striscia di partite senza sconfitte, balzare momentaneamente al quarto posto in classifica e staccare ulteriormente l'Atalanta, settima dopo l'1-1 con l'Inter. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:08

Udinese-Juve, arbitra Mariani

Ad arbitrare Udinese-Juve sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Ruolo di IV ufficiale affidato a Rapuano, mentre in sala VAR agiranno Maggioni e Marini. Con i friulani, sono 18 i precedenti in Serie A, con 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Sono invece 21 le partite della Juventus dirette, con 14 vittorie, 4 pareggi e 3 ko.

19:57

Il Napoli vince ancora e allunga sulle inseguitrici: la classifica aggiornata

Al "Maradona", è finita anche la seconda delle tre partite in programma in questo sabato di Serie A: il Napoli di Antonio Conte ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco con il punteggio di 2-1, ribaltando l'iniziale svantaggio. LA CLASSIFICA AGGIORNATA

19:50

Udinese, la formazione ufficiale di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

19:46

Yildiz punta centrale, Perin ancora preferito a Di Gregorio

Luciano Spalletti rinuncia a Jonathan David, nonostante la mancata convocazione di Dusan Vlahovic, schierando Kenan Yildiz come punto di riferimento avanzato. Tra i pali, Perin ha vinto ancora il ballottaggio con Di Gregorio.

19:40

Juve, le scelte ufficiali di Spalletti

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: L. Spalletti.

19:30

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Per scoprire dove vedere la partita in diretta tv e in streaming, CLICCA QUI!

19:15

Udinese-Juve, alle 20:45 il calcio d'inizio

Scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Udinese-Juve, valida per la ventinovesima giornata di Serie A: alle 20:45 fischio d'inizio al Bluenergy Stadium.

Bluenergy Stadium - Udine

 

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