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Dove vedere Udinese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Il Bluenergy Stadium ospiterà il posticipo della 29esima giornata di Serie A: le possibili scelte di Runjaic e Spalletti
TagsSerie AjuveUdinese

Dopo il successo contro il Pisa la Juventus è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, con l'obiettivo di sfruttare lo scontro diretto in programma tra Como e Roma in chiave Champions League. La squadra di Spalletti, ancora priva di Vlahovic, non convocato, sarà ospite nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A dell'Udinese di Runjaic. I friulani, in posizioni di metà classifica, è reduce dal 3-0 contro la Fiorentina e dal pareggio contro l'Atalanta. 

Udinese-Juve, l'orario

Il Bluenergy Stadium sarà la cornice della partita tra l'Udinese e la Juventus. La partita è in programma oggi, sabato 14 marzo, in occasione del posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Udinese-Juve in diretta tv

Udinese-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Udinese-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Runjaic e Spalletti

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic. 
A disposizione: Nunziante, Padelli, Mlacic, Solet, Arizala, Miller, Piotrowski, Camara, Gueye, Bayo, Buksa 
Indisponibili: Bertola, Zemura, Zanoli. Squalificati: -. Diffidati: Karlstrom, Davis.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti. 
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Adzic, Kostic, Miretti, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, Boga, Milik. 
Indisponibili: Holm, Vlahovic. Squalificati: -. Diffidati: McKennie.

 

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Dopo il successo contro il Pisa la Juventus è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, con l'obiettivo di sfruttare lo scontro diretto in programma tra Como e Roma in chiave Champions League. La squadra di Spalletti, ancora priva di Vlahovic, non convocato, sarà ospite nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A dell'Udinese di Runjaic. I friulani, in posizioni di metà classifica, è reduce dal 3-0 contro la Fiorentina e dal pareggio contro l'Atalanta. 

Udinese-Juve, l'orario

Il Bluenergy Stadium sarà la cornice della partita tra l'Udinese e la Juventus. La partita è in programma oggi, sabato 14 marzo, in occasione del posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

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