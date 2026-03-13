Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: "Per me è più forte la Juventus e..."

Conceiçao prima di Udinese-Juve: "Giochiamo molto bene, l'unione alla base di tutto"

Così Francisco Conceiçao in conferenza stampa nel pre gara di Udinese-Juve: "L'unione che abbiamo è alla base di tutto, senza è difficile. È alla base per poter vincere queste 10 partite che mancano. In settimana lavoriamo su tutto. Dobbiamo migliorare individualmente così da rendere più forte la squadra. Abbiamo lavorato in settimana sui dettagli che dobbiamo migliorare, lo stiamo facendo. Giochiamo molto bene, però penso che abbiamo tanto potenziale per fare molto meglio. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanti giocatori di qualità, proviamo a fare tutto quello che il mister ci chiede ma abbiamo ancora tanta qualità da dimostrare. Dobbiamo vincere le prossime partite per raggiungere l'obiettivo".

Conceiçao, tra Udinese e corsa Champions: "L'importante è che ci qualifichiamo noi"

Due partite all'alba della sosta dedicata alle nazionali, poi il rush finale di un campionato ancora apertissimo a ridosso della zona Champions: "L'Udinese? Sono forti, soprattutto in casa, e sono molto fisici. Hanno attaccanti forti e tutta la squadra svolge un lavoro buono, sono tosti. Andiamo lì con la convinzione di vincere la partita e continuare per la nostra strada. Bivio Champions? Non mi importa chi non si qualifica, la cosa importante è che ci qualifichiamo noi. Sappiamo che abbiamo le qualità per essere lì. Domani dobbiamo vincere la partita, dobbiamo stare in alto perché ripeto che abbiamo le qualità per stare lì", parola di Conceiçao.