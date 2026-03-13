Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: "Per me è più forte la Juventus e..."
Giornata di vigilia per la Juventus di Luciano Spalletti, domani ospite dell'Udinese di Kosta Runjaic, in occasione della gara che chiuderà il sabato di Serie A in questa 29esima giornata. In conferenza stampa, allo Juventus Training Center, non c'è il tecnico bianconero, bensì Francisco Conceiçao, come già accaduto nelle ultime settimane con altri calciatori. La zona Champions nel mirino, con una corsa al quarto posto che vede protagoniste anche Roma e Como.
Conceiçao prima di Udinese-Juve: "Giochiamo molto bene, l'unione alla base di tutto"
Così Francisco Conceiçao in conferenza stampa nel pre gara di Udinese-Juve: "L'unione che abbiamo è alla base di tutto, senza è difficile. È alla base per poter vincere queste 10 partite che mancano. In settimana lavoriamo su tutto. Dobbiamo migliorare individualmente così da rendere più forte la squadra. Abbiamo lavorato in settimana sui dettagli che dobbiamo migliorare, lo stiamo facendo. Giochiamo molto bene, però penso che abbiamo tanto potenziale per fare molto meglio. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanti giocatori di qualità, proviamo a fare tutto quello che il mister ci chiede ma abbiamo ancora tanta qualità da dimostrare. Dobbiamo vincere le prossime partite per raggiungere l'obiettivo".
Conceiçao, tra Udinese e corsa Champions: "L'importante è che ci qualifichiamo noi"
Due partite all'alba della sosta dedicata alle nazionali, poi il rush finale di un campionato ancora apertissimo a ridosso della zona Champions: "L'Udinese? Sono forti, soprattutto in casa, e sono molto fisici. Hanno attaccanti forti e tutta la squadra svolge un lavoro buono, sono tosti. Andiamo lì con la convinzione di vincere la partita e continuare per la nostra strada. Bivio Champions? Non mi importa chi non si qualifica, la cosa importante è che ci qualifichiamo noi. Sappiamo che abbiamo le qualità per essere lì. Domani dobbiamo vincere la partita, dobbiamo stare in alto perché ripeto che abbiamo le qualità per stare lì", parola di Conceiçao.
Conceiçao, il consiglio a Bernardo Silva e il rientro di Vlahovic
Tra campo e mercato. Conceiçao conosce benissimo Bernardo Silva, accostato alla Juve in vista della prossima estate: "Lo conosco molto bene, è molto forte ma non abbiamo parlato di questo. Non so se la Juve lo vuole comprare, ma se mi chiedesse qualcosa gli direi che si tratta di un top club che vuole vincere". Sul rientro di Dusan Vlahovic, invece, ha aggiunto: "Tutte le squadre quando hanno i calciatori in forma sono più forti. Dusan è molto forte, manca alla squadra come tutti gli altri che non sono stati disponibili. Sta sempre meglio e speriamo che ritorni bene da questo infortunio".
Conceiçao e il lavoro di Spalletti: "Ha portato tante buone cose"
Il lavoro di Luciano Spalletti è sotto gli occhi di tutti. Ne è consapevole Cisco Conceiçao, "figlio d'arte" e uno dei calciatori più utilizzati dal tecnico bianconero, nonostante gli alti e bassi registrati nelle scorse settimane: "Sappiamo che ci ha portato tante buone cose. Giochiamo molto bene ma possiamo fare ancora meglio e dobbiamo provarci. La squadra gioca felice, gioca bene, proviamo sempre a dominare la partita e questo piace a tutti i calciatori, specialmente agli attaccanti perché ci arrivano più palloni. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere la vittoria in tutte le partite. Le critiche? Mi fanno crescere perché se giochi a calcio e se giochi alla Juventus le critiche sono una cosa normale e devi conviverci. Provo a crescere con le critiche, ma anche quando mi dicono che faccio bene bisogna avere sempre equlibrio. Provo a fare sempre meglio e ad aiutare la squadra".
Conceiçao sul duello con Como e Roma
Como e Roma a quota 51, la Juve con 50 punti all'attivo e l'Atalanta più attardata a 46. Tutto ancora aperto, con la qualificazione alla prossima Champions League che può valere tantissimo per le squadre coinvolte. In termini economici e sportivi. Conceiçao non sembra aver paura delle dirette concorrenti, con particolare riferimento ai lariani di Fabregas e ai giallorossi di Gasperini: "Per me siamo più forti e dobbiamo farlo vedere in queste ultime partite. Ultimamente abbiamo fatto vedere che siamo una squadra forte, dobbiamo trovare continuità e vincere le ultime partite per far vedere che vogliamo stare lì e che lo meritiamo".
