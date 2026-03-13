Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornare

Juve-Sassuolo di sabato 21 marzo potrebbe essere la partita di Dusan Vlahovic . Il serbo è infortunato dalla sfida contro il Cagliari del 29 novembre scorso e aspetta con ansia il ritorno tra i convocati. Bisogna aspettare ancora: l'attaccante non ci sarà contro l'Udinese nella prossima gara di campionato, nonostante il rientro in gruppo e nonostante le recenti parole di Spalletti . Si procede con cautela, Lucio lo valuta e lo aspetta, ma senza affrettare il rientro: bruciare le tappe sarebbe troppo rischioso dopo la lesione all'adduttore e l'intervento chirurgico, che metteva in preventivo almeno 3-4 mesi di stop.

Vlahovic, niente Udinese

In casa Juve fanno il conto alla rovescia perché il ritorno di Vlahovic è imminente. Niente Udinese, chissà con il Sassuolo. Il compagno Conceiçao, che ha parlato in conferenza stampa prima della partita, non vede l'ora di rivederlo lì davanti, in attacco: "Vlahovic è un giocatore molto forte, ci è mancato tanto come tutti gli altri infortunati durante questa stagione e speriamo di ritrovarlo bene dopo l'infortunio".

Vlahovic punta il Sassuolo

Come detto, Vlahovic non verrà convocato per la trasferta contro l'Udinese, il serbo non è ancora pronto per tornare a disposizione. Appuntamento con il rientro rimandato: il classe 2000 proverà a dare una soluzione in più a Spalletti per la sfida contro il Sassuolo all'Allianz Stadium. E se il ritorno del serbo sarà convincente, chissà che l'allenatore bianconero non gli dia sempre più spazio e fiducia fino a regalargli una maglia da titolare al centro dell'attacco. David è avvisato.