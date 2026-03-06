Spalletti: "Ci sono capitati troppi episodi contro tutti assieme". Poi sul rientro di Vlahovic

Spalletti: "Ho visto una voglia che mi fa ben sperare"

La Juventus non sta vivendo un momento positivo. Quattro partite senza successo in campionato, eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano dell'Atalanta e dalla Champions League per il Galatasaray. Spalletti ha commentato il momento della sua squadra: "Abbiamo fatto vedere nelle avversità cose da squadra vera. E' lì che si trova la squadra vera. E siccome ci sono girati contro troppi episodi tutti assieme, aver visto la loro voglia di combattere mi fa ben sperare per il finale di campionato. I numeri dicono cosa è successo, non perché". Spalletti ha voluto tenere alta la concentrazione: "Sarà una partita difficilissima. Tutto l'ambiente la reputa una partita abbordabile. Tutti considerando il Pisa una squadra retrocessa. Quando un giocatore pensa che una partita sia facile diventa superficiale". Mentre sul suo futuro: "Abbiamo parlato del mio contratto con la società. Adesso andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e Chiellini, così parleremo ancora di più".

Spalletti: "Yildiz? Ha un ematoma importante"

L'allenatore della Juventus ha parlato poi dei singoli. Oltre all'indisponibilità di Vlahovic, Spalletti ha parlato di Yildiz: "Ha un ematoma importante, ma lui caratterialmente è tosto, vuole esserci. Ai calciatori forti le squadre avversarie riservano sempre delle botte e lui è un osservato speciale in tutte le partite. Ma questo dà più libertà ai compagni. Anche stamani l’ha fatto vedere in allenamento, quando prende la palla la mette dove decide. Arriva dove calciatori normali nemmeno arrivano a pensare“. Mentre su Di Gregorio: "Mi è spiaciuto quello che si è detto su di lui, ma la formazione la do domani“.