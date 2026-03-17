"Su Frattesi era rigore": a Open Var confermato l'errore di Manganiello in Inter-Atalanta. Altro che "tocco leggerissimo" di Scalvini...

Non solo il contatto tra Dumfries e Sulemana , a Open Var si è parlato anche del rigore non concesso all' Inter dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi nell'area dell'Atalanta. Dalla sala Var di Lissone il giudizio è chiaro: "Contatto c'è, ma è molto leggero, è leggerissimo. Il tocco era minimo, non era un calcione".

Errore di Manganiello e sala Var: "Bisognava intervenire con OFR"

Dino Tommasi, componente della CAN, invece, dà un'altra lettura del contrasto: "Manganiello dice che lo tocca appena e la sala Var avalla velocemente la sua scelta, ma Frattesi anticipa Scalvini e resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio: questo è calcio di rigore per dinamica chiara. Ne abbiamo già avuti in passato di analoghi, calcio di rigore che poteva essere visto in campo. Se Manganiello era coperto dai corpi, la sala Var deve intervenire con una OFR doverosa", ha precisato Tommasi.

Dino Tommasi: "Frattesi ruba il tempo a Scalvini. Calci di rigore da dare in campo"

L'analisi, nello studio di DAZN, è poi proseguita, concentrandosi sulla dinamica che ha portato al contatto Frattesi-Scalvini, senza dimenticare il successivo contrasto tra Dumfries ed Ederson, sempre all'interno dei 16 metri della Dea: "Come sempre, noi preferiamo darli in campo questi calci di rigore, prendere le decisioni in campo. Manganiello ha avuto la sensazione di contatto leggero, non l'ha valutato come calcio di rigore, quando in realtà Frattesi ruba il tempo a Scalvini e resta nella sua piena disponibilità, quindi calcio di rigore e poteva intervenire la sala Var. Il successivo contatto Dumfries-Ederson? Nessun dubbio, fallo alla difesa, con Dumfries che trascina a terra Ederson".