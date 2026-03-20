Ekkelenkamp e Davis trascinano l'Udinese: il Genoa di De Rossi resta fermo al palo

GENOVA - Grazie ad un gol di Ekkelenkamp e ad un guizzo di Davis l'Udinese espugna il campo del Genoa e si aggiudica l'anticipo della 30esima giornata di campionato. Una gara per larghi tratti dominata dagli uomini di De Rossi, che nel primo tempo hanno colpito due traverse (Malinovskyi e Colombo) e hanno fallito diverse occasioni. Nella ripresa gli ospiti riescono a concretizzare le palle gol create e a portare a casa il successo. Una vittoria che permette ai friulani di portarsi in decima posizione a quota 39; il Genoa resta fermo a 33.

Genoa-Udinese, tabellino e statistiche

Doppia traversa del Genoa

Gli uomini di De Rossi partono con il piglio giusto e nei primi sette minuti sfiorano due volte il gol: prima è Malinovskyi a tentare una conclusione dal limite (che si perde al lato), poi è Ellertsson ad avventarsi su un cross e a girare sopra la traversa da buona posizione. I padroni di casa continuano a spingere e al 25' vanno vicinissimi al vantaggio: Malinovsky calcia una punizione da posizione defilata, e colpisce in pieno la traversa; passa un minuto e Vitinha si avventa su una palla vacante dopo un'uscita disperata di Okoye su Colombo, e a porta vuota calcia sul fondo. Tra il 35' e il 37' Colombo crea due pericoli: prima non arriva di un soffio su un corner basso battuto da Malinovskyi, poi gira al volo con il sinistro, colpendo la traversa ad Okoye battuto.

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Ekkelenkamp gela De Rossi

La ripresa parte con un cambio nell'Udinese: Runjaic lascia negli spogliatoi Atta e lo sostituisce con Piotrowski. Il Genoa continua a spingere: Messias impegna Okoye dal limite, poi Colombo si gira in area e trova la deviazione con il braccio di Kabasele. Collu non ha dubbi e indica il dischetto, ma dopo revisione al Var, cambia idea. De Rossi ci crede e inserisce Baldanzi per Junior Messias, ma proprio quando il gol dei padroni di casa sembra nell'aria, gli ospiti (alla prima occasione creata) vanno a segno: cross di Zaniolo a centro area ed Ekkelenkamp anticipa di testa l'uscita di Bijlow, insaccando a porta vuota. De Rossi cambia volto all'attacco inserendo Ekator ed Ekuban per Vitinha e Colombo; Norton Cuffy impegna Okoye con un tiro dal limite, poi Ekator non riesce a deviare un tiro di Malinovskyi dalla distanza.