Dove vedere Juve-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
Il "caso pertosse" in casa Sassuolo ha tenuto banco alla vigilia della partita dell'Allianz Stadium. Già cinque giocatori neroverdi sono indisponibili, ma potrebbero aumentare. Il club non ha rilasciato l'elenco dei convocati. La Juventus, invece, vogliono dare seguito al loro percorso positivo e conquistare la terza vittoria consecutiva, che gli permetterebbe di superare momentaneamente il Como quarto, che domani giocherà contro il Pisa.
Juve-Sassuolo, l'orario
All'Allianz Stadium di Torino i padroni di casa sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, che gli consentirebbe di passare la notte in zona Champions League. Il Sassuolo, undicesimo in classifica, vuole tornare al successo dopo due sconfitte consecutive. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45, nel terzo anticipo del sabato della 30esima giornata di campionato
Dove vedere Juve-Sassuolo in diretta tv
Juve-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky la visione sarà possibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Calcio e su Sky Sport 251.
Juve-Sassuolo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida del sabato sera della 30esima giornata di Serie A anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Spalletti e Grosso
JUVE (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Adzic, Kostic, Miretti, K.Thuram, Zhegrova, Openda, David, Milik, Vlahovic.
Indisponibili: Holm. Squalificati: -. Diffidati: McKennie, Kelly.
SASSUOLO: IL SASSUOLO NON HA POTUTO FORNIRE L'ELENCO DEI CONVOCATI. Allenatore: Grosso.
A disposizione: -. Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Boloca, Fadera (già infortunati). Squalificati: -.
Diffidati: Doig, Muric, Fadera, Matic.
Il "caso pertosse" in casa Sassuolo ha tenuto banco alla vigilia della partita dell'Allianz Stadium. Già cinque giocatori neroverdi sono indisponibili, ma potrebbero aumentare. Il club non ha rilasciato l'elenco dei convocati. La Juventus, invece, vogliono dare seguito al loro percorso positivo e conquistare la terza vittoria consecutiva, che gli permetterebbe di superare momentaneamente il Como quarto, che domani giocherà contro il Pisa.
Juve-Sassuolo, l'orario
All'Allianz Stadium di Torino i padroni di casa sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, che gli consentirebbe di passare la notte in zona Champions League. Il Sassuolo, undicesimo in classifica, vuole tornare al successo dopo due sconfitte consecutive. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45, nel terzo anticipo del sabato della 30esima giornata di campionato