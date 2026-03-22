Bologna-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Italiano e Sarri LIVE

La domenica della 30ª giornata di Serie A vede la sfida al Dall'Ara tra Bologna e Lazio . Scontro per l'8° posto tra Italiano e Sarri , con la classifica che attualmente vede i rossoblù a +2 sui biancocelesti. Un Bologna in forma, reduce dal ritorno alla vittoria in campionato e dal successo nel derby italiano contro la Roma in Europa League, ospita una Lazio che sta ritrovando continuità, con due vittorie consecutive di cui l'ultima contro il Milan . Fischio d'inizio alle ore 15 : segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:56

Bologna e Lazio entrano in campo

Ci siamo, le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del Dall'Ara: tra poco si parte!

14:45

Di Vaio: "Vogliamo tornare in Europa anche se è complicato"

"La capacità nostra è quella di resettare, l'emotività è stata tanta ma abbiamo già smaltito la parte emozionale. Ora dobbiamo ripartire portandoci tutti gli aspetti positivi di giovedì in campo, oggi sarà una partita completamente diversa contro una squadra che sta bene, con giocatori importanti e allenata bene. Ultimamente stiamo tornando ma dobbiamo trovare continuità di risultati. Possiamo tornare in Europa, è complicato ma ce la siamo complicata noi". Così Di Vaio nel pre-partita.

14:42

Ianni: "Isaksen è nel suo momento migliore"

"La guida della squadra ci ha pensato il mister fino ad un minuto prima degli spogliatoi. Veniamo da due vittorie importanti che ci hanno dato autostima, la squadra ha sempre risposto presente. Vogliamo dare continuità alle ultime prestazioni. Isaksen ha iniziato la stagione con la mononucleosi, ci ha messo un po' ad essere a piena disposizione ma ora sta arrivando alla miglior condizione. È il suo momento migliore ma deve trovare continuità, è l'ultimo step per fare il salto di qualità". Così Ianni nel pre-partita.

14:40

Sohm: "Vogliamo fare altri punti"

"Dopo la bella partita contro la Roma mister è stato abbastanza tranquillo. Ieri e oggi, invece, ci ha detto caricato, sottolineando. come quella di oggi sia una partita importante per il nostro percorso. Vogliamo fare punti". Così Sohm nel pre-partita.

14:38

Taylor: "Ecco cosa mi chiede Sarri"

"Il mister ci chiede di dare il massimo, a me chiede di aiutare di più la squadra nella fase difensiva e ovviamente ce la metto tutta". Così Taylor nel pre-partita.

14:32

Bologna-Lazio, mezz'ora al fischio d'inizio

I giocatori iniziano ad entrare in campo per il riscaldamento, è tutto pronto al Dall'Ara: manca meno di mezz'ora al fischio d'inizio.

14:24

Lazio a caccia di quella continuità che manca dal 2024

I biancocelesti di Sarri arrivano al Dall'Ara con una striscia di due vittorie consecutive. Una terza vittoria consecutiva manca da tantissimo tempo in casa Lazio, più precisamente dal periodo tra ottobre e novembre 2024. In quel caso la striscia di vittorie arrivò fino a cinque.

14:14

Lazio, Sarri non sarà in panchina: c'è il vice Ianni

In panchina al Dall'Ara non ci sarà Sarri, espulso durante la gara all'Olimpico contro il Milan. Al suo posto siederà il vice Ianni.

14:10

Bologna-Lazio, tutti i numeri sui precedenti

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in campionato, collezionando 4 vittorie e 2 pareggi, senza subire gol nelle cinque partite più recenti. Il Bologna, inoltre, è in serie positiva contro la Lazio al Dall'Ara: quattro vittorie nelle ultime cinque.

14:03

Bologna, la formazione ufficiale di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano

14:01

Lazio, la formazione ufficiale di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri

14:00

Lazio, la vittoria in trasferta manca da più di due mesi

L'ultima vittoria fuori casa dei biancocelesti risale alla trasferta di Verona, era l’11 gennaio. A Sarri manca un successo fuori dall'Olimpico da più di due mesi e spera che la ritrovata continuità possa portare a cambiare questa pesante situazione.

13:55

Bologna e Lazio, assalto all'ottavo posto ma ci sono anche le coppe

La classifica vede al momento il Bologna ottavo con 42 punti e la Lazio nona con 40 punti: lo scontro di oggi al Dall'Ara può rappresentare l'allungo o il sorpasso sull'ottava piazza. Sia rossoblù che biancocelesti, però, hanno anche le coppe a cui pensare: la squadra di Italiano è ai quarti di Europa League, quella di Sarri deve giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

13:50

Lazio ancora senza Zaccagni: altro stop per il capitano

Tra i biancocelesti non sarà a disposizione Mattia Zaccagni, costretto nuovamente a fermarsi per infortunio. Si tratta del terzo stop dall’operazione alla pubalgia di giugno, la botta presa contro il Milan si è rivelata più grave del previsto e resta di restare fuori a lungo. LEGGI TUTTO

13:45

Bologna e Lazio in grande forma, sarà spettacolo al Dall'Ara

Entrambe le squadre sono reduci da due grandi vittorie: il Bologna ha ritrovato i tre punti contro il Sassuolo ed ha poi battuto la Roma nella sfida di ritorno del derby italiano in Europa League; dall'altra parte la Lazio è reduce da due vittorie consecutive in campionato di cui l'ultima contro il Milan.

13:35

Bologna-Lazio, le probabili formazioni di Italiano e Sarri

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri (squalificato, in panchina Ianni).

13:30

Bologna-Lazio, tutto pronto al Dall'Ara per la sfida tra Italiano e Sarri

Cresce l'attesa per la sfida tra Bologna e Lazio, valida per la 30ª giornata di Serie A. Italiano sfida Sarri con l'ottavo posto in palio: la classifica vede momentaneamente i rossoblù a +2 sui biancocelesti. Fischio d'inizio alle ore 15, segui tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Dall'Ara - Bologna