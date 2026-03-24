Tonolini a Open Var: "Mano di Pongracic non punibile a Firenze. Ok il rigore per la Juve"

La 30ª giornata si è conclusa e, come di consueto, Open Var prova a spiegare quanto accaduto a livello arbitrale nelle partite di Serie A. Le polemiche, come al solito, non sono mancate, in particolar modo per la gara del 'Franchi' tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri hanno infatti protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore. Il motivo? Il presunto tocco di mano del difensore viola Pongracic nel primo tempo, ma l'arbitro Colombo e la sala Var non lo hanno ritenuto punibile. Sulla stessa lunghezza d'onda è Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente Can, nel format di DAZN, FIGC, AIA in collaborazione della Lega Serie A e in esclusiva su DAZN: "Lettura corretta già da campo con l'arbitro che è in un'ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento. Una situazione di assoluta non punibilità. Corretta la scelta di Colombo che poi viene avvallata dal Var Maresca e Massa. Se la posizione di Thuram incide sulla punibilità dell'episodio? No, le valutazioni prescindono da quello che sarebbe stato il risultato dell'azione successiva".