Tonolini a Open Var: "Mano di Pongracic non punibile a Firenze. Ok il rigore per la Juve"
La 30ª giornata si è conclusa e, come di consueto, Open Var prova a spiegare quanto accaduto a livello arbitrale nelle partite di Serie A. Le polemiche, come al solito, non sono mancate, in particolar modo per la gara del 'Franchi' tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri hanno infatti protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore. Il motivo? Il presunto tocco di mano del difensore viola Pongracic nel primo tempo, ma l'arbitro Colombo e la sala Var non lo hanno ritenuto punibile. Sulla stessa lunghezza d'onda è Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente Can, nel format di DAZN, FIGC, AIA in collaborazione della Lega Serie A e in esclusiva su DAZN: "Lettura corretta già da campo con l'arbitro che è in un'ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento. Una situazione di assoluta non punibilità. Corretta la scelta di Colombo che poi viene avvallata dal Var Maresca e Massa. Se la posizione di Thuram incide sulla punibilità dell'episodio? No, le valutazioni prescindono da quello che sarebbe stato il risultato dell'azione successiva".
Tonolini: "Giusto il rigore concesso in Juve-Sassuolo"
Il componente CAN promuove anche l'operato dell'arbitro Marchetti, impegnato sabato (21 marzo) all'Allianz Stadium di Torino per Juve-Sassuolo. Il direttore di gara è stato richiamato al monitor nel finale di gara per un tocco di mano del difensore neroverde Idzes in area, punito successivamente con la concessione della massima punzione, poi sbagliata da Locatelli. Al Var Abisso e Camplone: "Il fallo di mano di Idzes? Probabilmente in questo caso la difficoltà maggiore non è tanto valutare la punibilità della posizione del braccio, quanto accertarsi che il pallone venga effettivamente toccato. Una volta verificato questo - sottolinea Tonolini - Marchetti viene richiamato al monitor e vede che la dinamica è punibile, il tocco c'è e quindi il rigore è chiaro. Il braccio sinistro del difensore è in posizione innaturale, va a configurarsi una situazione di calcio di rigore".
"Ok rigore per fallo di Pavlovic in Milan-Torino"
"Il fallo di Pavlovic su Simeone? Decisione corretta, ci arriviamo con una review un po' faticosa, non siamo contentissimi della revisione perché ci mettiamo troppo rispetto al necessario e sappiamo quanto le review troppo lunghe possano contribuire a incrementare dubbi e aspettative. Oltretutto, le immagini proposte in fase di on-field review mancano di uno zoom sul punto di contatto che poteva rendere più chiara l'immagine stessa e le motivazioni della scelta effettuata". Così Mauro Tonolini commenta invece l'episodio in Milan-Torino con il fallo di Pavlovic su Simeone che ha portato al rigore per i granata. "Pavlovic volta le spalle al pallone, il suo unico obiettivo è fermare Simeone e lo fa con una mano sul volto, e sappiamo come il volto sia una parte tutelata in maniera particolare dal regolamento - ha aggiunto -. Se lo stesso contatto fosse stato sulla spalla, probabilmente parleremmo di un'altra cosa. C'era la possibilità di assegnare il rigore direttamente dal campo, ribadiamo la centralità dell'arbitro e delle sue decisioni. Se Fourneau l'avesse assegnato dal campo, avremmo avuto meno problematiche nel gestire la situazione".
La 30ª giornata si è conclusa e, come di consueto, Open Var prova a spiegare quanto accaduto a livello arbitrale nelle partite di Serie A. Le polemiche, come al solito, non sono mancate, in particolar modo per la gara del 'Franchi' tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri hanno infatti protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore. Il motivo? Il presunto tocco di mano del difensore viola Pongracic nel primo tempo, ma l'arbitro Colombo e la sala Var non lo hanno ritenuto punibile. Sulla stessa lunghezza d'onda è Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente Can, nel format di DAZN, FIGC, AIA in collaborazione della Lega Serie A e in esclusiva su DAZN: "Lettura corretta già da campo con l'arbitro che è in un'ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento. Una situazione di assoluta non punibilità. Corretta la scelta di Colombo che poi viene avvallata dal Var Maresca e Massa. Se la posizione di Thuram incide sulla punibilità dell'episodio? No, le valutazioni prescindono da quello che sarebbe stato il risultato dell'azione successiva".