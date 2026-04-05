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Non c’è rigore ma Marcenaro si perde tutto: male l'arbitro di Lazio-Parma

Gli episodi più controversi del match dello Stadio Olimpico tra i biancocelesti di Sarri e i gialloblù di Cuesta
Dario Cervellati
TagsLazio-ParmaMoviolaoggi

Lazio-Parma 1-1, Marcenaro voto 5,5

Marcenaro si era perso il fallo di Pellegrino su Tavares che, in seguito alla spinta sulla schiena dell'avversario, aveva toccato il pallone con il braccio nell'area della Lazio. Il Var è intervenuto per fargli valutare la posizione dell'attaccante del Parma, in fuorigioco, e proprio per questo l'arbitro non ha assegnato il rigore; ma c'era anche l'evidente fallo da valutare subito in campo.

Episodi dubbi in area

Nel primo tempo ci sono stati due episodi dubbi nell'area di rigore del Parma. Al 24’ del primo tempo c'è stato un contatto tra Maldini e Circati. L'arbitro ha punito il movimento dell'attaccante, che ha allargato leggermente la gamba prima dell’incrocio con il difendente.

Il fallo in attacco è sembrato eccessivo, anche se non c'era il calcio di rigore. Al 46’, invece, Bernabé ha allargato il braccio, intralciando la corsa di Taylor: intervento al limite, anche se è sembrato leggero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Regolari i gol del match

Così come leggera è apparsa la trattenuta di Cataldi sulla spalla di Strefezza, che ha portato alla punizione da cui è nato il gol del Parma. Regolare la rete della Lazio.

Disciplinare ok

A livello disciplinare sono stati corretti i cartellini estratti da Marcenaro.

VAR: Camplone 6 

È intervenuto per evitare un errore nell'azione che ha portato al fallo di mano di Tavares.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Lazio-Parma 1-1, Marcenaro voto 5,5

Marcenaro si era perso il fallo di Pellegrino su Tavares che, in seguito alla spinta sulla schiena dell'avversario, aveva toccato il pallone con il braccio nell'area della Lazio. Il Var è intervenuto per fargli valutare la posizione dell'attaccante del Parma, in fuorigioco, e proprio per questo l'arbitro non ha assegnato il rigore; ma c'era anche l'evidente fallo da valutare subito in campo.

Episodi dubbi in area

Nel primo tempo ci sono stati due episodi dubbi nell'area di rigore del Parma. Al 24’ del primo tempo c'è stato un contatto tra Maldini e Circati. L'arbitro ha punito il movimento dell'attaccante, che ha allargato leggermente la gamba prima dell’incrocio con il difendente.

Il fallo in attacco è sembrato eccessivo, anche se non c'era il calcio di rigore. Al 46’, invece, Bernabé ha allargato il braccio, intralciando la corsa di Taylor: intervento al limite, anche se è sembrato leggero.

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