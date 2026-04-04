- 77'T. Noslin (ass. : K. Taylor)
- 15'E. Delprato
Noslin risponde a Delprato, pari Lazio con il Parma: Sarri frena in casa dopo tre vittorie consecutive
Il sabato della Serie A si è chiuso all'Olimpico con il match tra Lazio e Parma: gol di Delprato al 15' e Noslin al 77', 1-1 nella gara valida per la trentunesima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri non sono riusciti a centrare la quarta vittoria consecutiva: resta lontana la zona Europa. I gialloblù di Cuesta hanno conquistato un punto prezioso per avvicinarsi sempre di più alla salvezza. Rivivi la diretta.
23:33
Serie A, nel prossimo turno Fiorentina-Lazio e Parma-Napoli
Fiorentina-Lazio e Parma-Napoli sono tra le partite in programma nella prossima giornata di campionato. SERIE A, RISULTATI E CALENDARIO
23:21
Sarri dopo Lazio-Parma: "Stagione formativa, ma ne avrei fatto a meno"
Sarri a Sky dopo Lazio-Parma: "Partita diversa dalle ultime perché ci hanno fatto un 5-3-2 negli ultimi 25 metri. Quando gli avversari assumono questo atteggiamento, se la porti 0-0 al 70' solitamente la vinci, perché arriva un po' di stanchezza e un po' di attenzione che cala. Abbiamo giocato troppo palla addosso, anziché muovere palla e fare più movimento. Stagione molto difficile, non solo per le condizioni di partenza, ma anche per lo svolgimento. Stagione che definirei molto formativa. Era meglio se mi capitava 15 anni fa perché mi avrebbe formato, mentre adesso ne avrei fatto volentieri a meno. Il legame con il gruppo e con i giocatori è stato bello, perché di fronte a tutte queste difficoltà siamo stati costretti a unirci per uscire da situazioni difficilissime, di cui alcune ancora in atto. Oggi abbiamo giocato senza Provedel, Rovella, Zaccagni, lo stesso Patric che stava facendo benissimo in questo momento. Abbiamo rigiocato davanti a un pubblico molto ridotto, sono tante le situazioni che ci possono influenzare in negativo. Per fortuna, il gruppo mi sembra diventato un gruppo vero, consolidato, anche la reazione di oggi lo testimonia. Era una partita che poteva finire male. Ratkov? È un po' indietro in quello che ci sta facendo vedere in questo momento, per quello che è un ragazzo che viene da un altro campionato, che parla un'altra lingua e camba modo di allenarsi. Tanti calciatori che vengono da fuori hanno delle difficoltà nei primi mesi. È in Italia da due mesi e mezzo ed è normale che faccia fatica".
23:15
Sarri dopo Lazio-Parma: "La serie positiva continua. Talenti? Non li producono i vivai ma le mamme"
Sarri a Dazn dopo Lazio-Parma: "Era una partita difficile. La serie positiva continua. La pazienza contro squadre come il Parma è fondamentale. Bisognava non passare in svantaggio. Ci sono stati pochi movimenti senza palla, ma siamo stati bravi a reagire in una partita che poteva diventare difficilissima. Il Parma ha fatto 21 punti in trasferta. Ha messo in difficoltà un po' tutti. Lazzari? Ci avevo già pensato all'intervallo, perché dà e va continuamente, ci poteva creare qualche soluzione. Dovrebbe essere utilizzato di più per come si allena. Ma non è facile trovare equilibrio con Tavares a sinistra e Lazzari a destra. L'Italia non qualificata al Mondiale? Mi dispiace, però questo periodo ho altri problemi da risolvere. Non ci ho riflettuto molto. Un Mondiale a 48 squadre... Ci dovremmo essere. Qualche riflessione ma fatta ma non ci ho pensato. I vivai? Non producono talenti. Quelli li producono le mamme. Il decreto crescita ha fatto sì che gli stranieri costassero meno degli italiani, il percorso è stato fatto al contrario. Non è facile trovare una formula per limitare la presenza degli stranieri se non un gentlman agreement tra i presidenti".
23:10
Delprato e Bernabé a Dazn dopo Lazio-Parma
Delprato a Dazn dopo Lazio-Parma: "Siamo soddisfatti, ma c'è il rammarico di non aver portato a casa la vittoria. Peccato aver subito il pareggio nelle battute finali. Siamo stati tosti, bel punto. Dispiace per la mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia. Dispiace per i nonni, per i bambini che non riescono a vedere l'Italia al Mondiale. Dovranno cambiare delle cose".
Bernabé a Dazn dopo Lazio-Parma: "Ci sono state senazioni buone, siamo un gruppo unito. Siamo felici per il pareggio. I miei genitori quando riescono mi seguono sempre, come la mia ragazza. I baci verso la tribuna erano per loro e per un mio amico di Roma, Paolo, che mi aveva chiesto di fargli un regalo".
23:02
Cuesta dopo Lazio-Parma: "Compatti e bravi a gestire i momento"
Cuesta a Dazn dopo Lazio-Parma: "Quello che mi dà più soddisfazione è la prestazione. Volevamo i tre punti, siamo stati vicini a conquistarli. Siamo stati compatti, abbiamo gestito bene i momenti. Siamo stati solidi, si è visto con la palla e sanza la palla. Prendiamo il punto, che ci fa muovere la classifica. La Lazio è una squadra di alto livello. Però, volevamo vincere e ci siamo andati vicino. Siamo a un punto importante del nostro processo di crescita. Siamo evoluti. Il nostro è stato un processo di evoluzione. Domenica prossima contro il Napoli ci aspetta una partita importante. Il calcio italiano è ricco tatticamente, competitivo, il livello è alto".
22:52
Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Parma
Come cambia la classifica di Serie A dopo Lazio-Parma 1-1. CONSULTA LA CLASSIFICA
22:40
Finisce qui! Lazio e Parma pareggiano all'Olimpico
Gol di Delprato al 15' e di Noslin al 77': Lazio-Parma 1-1 all'Olimpico, fischio finale.
22:38
97' - Dele-Bashiru sciupa l'ultima palla buona per la Lazio
Dele-Bashiru trova un varco per calciare e ci prova: destro alle stelle.
22:36
95' - Sarri vuole un calcio d'angolo per la Lazio
Nuno Tavares crossa, sospetta deviazioni Carboni: per Mercenaro non c'è. Protesta Sarri.
22:33
92' - Doppio cambio Parma
Sorensen per Keita, Carboni per Britschgi: doppio cambio Parma.
22:31
90' - Sei minuti di recupero
Sono sei i minuti di recupero.
22:29
88' - Ammonito Noslin
Cartellino giallo: ammonito Noslin per proteste.
22:28
87' - Lazzari invoca un calcio di rigore
Lazzari entra in area dalla fascia sinistra e va giù dopo un contatto con Valenti. Proteste vibrantii, ma per Mercenaro è tutto regolare.
22:26
85' - Rigore non concesso al Parma per fuorigioco di Pellegrino
Nuno Tavares tocca col braccio in area, ma la deviazione è arrivata anche per la spinta di Pellegrino, che era in posizione di fuorigioco: penalty non concesso dopo una revisione al monitor.
22:21
80' - Doppio cambio Parma
Fuori Bernabé e Strefezza, dentro Ordoñez e Oristanio.
22:18
77' - Gol di Noslin, Lazio-Parma 1-1
Gol di Noslin. Aveva deciso la gara di andata, dopo la quale non aveva più segnato: si ripete. Noslin buca Suzuki e firma il pareggio della Lazio. Tiro di destro deviato fatalmente da Circati dopo un triangolo con Taylor in area di rigore.
22:15
74' - Suzuki buca l'uscita, rimedia la difesa
Suzuki buca l'uscita, rimedia la difesa del Parma.
22:12
71' - Cambio Parma
Estevez rileva Nicolussi Caviglia nel Parma.
22:11
70' - Colpo di testa di Taylor
Cross di Cancellieri, colpo di testa di Taylor: alto sulla traversa.
22:09
68' - Parma in attacco con Strefezza
Destro dalla distanza di Strefezza, che non inquadra lo specchio della porta.
22:08
67' - Lazio-Parma, conclusione di Lazzari
Lazzari scatenato: prova la conclusione da fuori, deviata, Suzuki è reattivo, non si fa tradire dal rimbalzo e para in due tempi.
22:07
66' - Lazzari pericoloso
Lazzari subito propositivo: vola sulla fascia destra, Valenti sporca col piede mandando in angolo.
22:06
65' - Nuno Tavares spostato a destra
Sarri sposta Nuno Tavares a destra.
22:01
60' - Ci prova Taylor, para Suzuki
Taylor che controlla, arma il sinistro e tira: Suzuki fa buona guardia.
22:00
59' - Lazio-Parma, tiro di Nicolussi Caviglia
Tenatativo di Nicolussi Caviglia neutralizzato da Motta.
21:58
57' - Triplo cambio per la Lazio
Tre cambi nella Lazio: fuori Marusic, Isaksen e Pedro, dentro Lazzari, Cancellieri e Noslin.
21:57
56' - Lazio-Parma, ci prova Dele-Baschiru
Tentativo dalla distanza di Dele-Bashiru: il suo destro viene parato in due tempi da Suzuki.
21:56
55' - Romagnoli si ferma, poi rientra
Romagnoli si ferma dopo un contatto con Pellegrino ma alla fine riesce a tornare in campo: sospiro di sollievo per Sarri.
21:50
49' - Nuno Tavares impreciso
Nuno Tavares sfonda sulla sinistra, prende la linea di fondo e crossa: fuori misura.
21:47
46' - Lazio-Parma, inizia il secondo tempo
Si riparte senza cambi. Inizia il secondo tempo di Lazio-Parma.
21:40
Serie A, la classifica aggiornata all'intervallo di Lazio-Parma
Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale. CONSULTA LA CLASSIFICA
21:31
Fine primo tempo, Parma al riposo in vantaggio sulla Lazio
All'Olimpico si va avanti con gli ospiti in vantaggio: Lazio-Parma 0-1, gol di Delprato al 15'.
21:30
45' - Un minuto di recupero
Concesso un minuto di recupero.
21:29
44' - Parata prodigiosa di Motta
Motta salva la Lazio con un volo plastico su tiro di Valeri, innescato da Britschgi: il pallone stava per infilarsi sotto la traversa.
21:27
42' - Colpo di testa di Provstgaard
Colpo di testa di Provstgaard, facile preda di Suzuki.
21:25
40' - Protestano i tifosi della Lazio
Protestano i tifosi della Lazio per un contatto tra Isaksen e Valenti sulla fascia destra, ma Mercenaro fa cenno di proseguire.
21:21
36' - Contatto Pedro-Britschgi
Pedro finisce a terra dopo un contatto con Britschgi. Mercenaro lascia correre ancora una volta.
21:20
35' - Lazio-Parma, Maldini pericoloso
Maldini sfonda per vie centrali, destro deviato in maniera provvidenziale da Circati in calcio d'angolo. Ora la Lazio attacca.
21:17
32' - Ammonito Pellegrino: salterà Parma-Napoli
Pestone di Pellegrino su Pedro: ammonito l'attaccante argentino. Era in diffida, salterà la sfida con il Napoli.
21:16
31' - Isaksen a terra in area di rigore
Isaksen s'incunea in area di rigore e va giù dopo un contatto con Valeri. Intervento sul pallone del difensore del Parma.
21:12
27' - Ammonito Strefezza
Entrata in ritardo sulla caviglia sinistra di Cataldi: ammonito Strefezza.
21:08
23' - Maldini invoca un rigore
Maldini va a terra dopo un contatto con Circati: per l'arbitro Mercenaro è simulazione.
21:05
20' - La Lazio non riesce ad accendersi
Sotto di un gol, la Lazio non riesce a scuotersi e a rendersi pericolosa dalle parti di Suzuki.
21:00
15' - Gol di Delprato, Lazio-Parma 0-1
Gol di Delprato. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Delprato non lascia scampo a Motta dopo un rimpallo innescato da un tentativo di conclusione di Pellegrino. Secondo gol in campionato per il capitano dei Ducali.
20:57
12' - Pedro manca l'aggancio
Apertura splendida di Taylor per Pedro, che fallisce il controllo. Poco prima cross morbido di Bernabé tra le braccia di Motta.
20:54
9' - Isaksen propositivo
Isaksen affonda sulla sinistra, Circati libera l'area.
20:52
7' - Cross sbilanco di Nuno Tavares
Dopo aver difeso, Tavares attacca: il suo cross, però, è fuori misura.
20:49
4' - Pellegrino prova a fare sponda
Pellegrino cerca l'assist, Nuno Tavares fa buona guardia e pulisce l'area di rigore.
20:47
2' - Lazio subito in attacco
Isaksen triangola con Marusic, entra in area, ma non riesce a crossare: in area c'erano Maldini e Pedro.
20:46
1' - Partiti, è iniziata Lazio-Parma
Calcio d'inizio affidato a Maldini. Muovo il pallone la Lazio, al via la sfida contro il Parma.
20:42
Lazio-Parma, tutto pronto per il calcio d'inizio
Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Lazio-Parma.
20:35
Cuesta: "Non riflettiamo sulla quota salvezza, vogliamo fare una grande prestazione"
Cuesta a Dazn prima di Lazio-Parma: "Durante la sosta abbiamo avuto tempo per lavorare su aspetti del gioco che sono importanti per le prossime settimane e soprattutto per la partita di oggi. Bernabé? Lui è un grandissimo lavoratore in fase di possesso e non possesso. Mette la sua qualità al servizio dei compagni, per renderli migliori, e della squadra per incidere in un modo molto positivo. Aiuta a costruire, a ricevere in zone avanzate per gol e assist. Ci aspettiamo che possa essere nella sua versione migliore. Quota salvezza? No, non ci abbiamo riflettuto. Proviamo ad esprimerci al nostro massimo, vogliamo evolverci e migliorare. Oggi vogliamo fare una grande prestazione che ci porti al risultato".
20:31
Sarri: "Giocare nell'Olimpico semivuoto è triste"
Sarri a Dazn prima di Lazio-Parma: "Gli undici giorni senza campionato per le nazionali sono un calvario. Abbiamo dieci giocatori che sono andati in nazionale, abbiamo sei, sette infortunati. Il lavoro è stato molto relativo e dedicato a pochi giocatori. L'atmosfera sembra buona. L'inerzia positiva che avevamo è stata interrotta dalla sosta. Non è automatico che possa pensare che possa continuare, ce la dobbiamo conquistare nuovamente. I tanti infortuni? Se a inizio stagione ci avessero chiesto chi non avremmo mai voluto s'infortunasse avremmo detto quelli che sono infortunati ora. Giocare nell'Olimpico semivuoto è triste".
20:22
Maldini e Strefezza a Dazn prima di Lazio-Parma
Maldini a Dazn prima di Lazio-Parma: "Veniamo da un momento positivo, siamo molto entusiasti. Era finire bene prima della sosta, come abbiamo fatto. La sosta ha interrotto un po' il ritmo, ma siamo pronti per ricominciare forte Ci siamo parlati dopo la sconfitta con il Torino, abbiamo chiarito quello che secondo noi non andava. Allenamento dopo allenamento, cercando di fare bene le cose che ci chiede il mister. I risultati si sono visti".
Strefezza a Dazn prima di Lazio-Parma: "Non pensiamo al traguardo salvezza, al fatto che manca poco. Pensiamo a partita dopo partita. Speriamo di fare una bella partita e di portare punti a casa. Speriamo sia una bella serata per il Parma, facendo la nostra partita. Sto lavorando tanto per segnare il primo gol con il Parma, ma la priorità è aiutare la squadra. Spero di fare un gol per dedicarlo a mia moglie, che ha compiuto gli anni pochi giorni fa. Vorrei farle un bel regalino".
20:20
Lazio, Curva Nord di nuovo deserta
Riprende la protesta dei tifosi della Lazio solo momentaneamente interrotta in occasione del match casalingo con il Milan. Spalti pressoché deserti, come la Curva Nord.
20:15
La carica di Tavares prima di Lazio-Parma
Nuno Tavares ha presentato in conferenza stampa la sfida all'Olimpico tra la Lazio e Parma. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI
20:10
Lazio-Parma, le quote dei bookie
Lazio-Parma, le quote dei bookie sul match dell'Olimpico. LEGGI TUTTO
20:00
Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma
Lazio-Parma, le formazioni ufficiali.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Pellegrino, Strefezza. Allenatore: Cuesta.
19:52
Lazio-Parma, tutte le curiosità prepartita
Lazio-Parma sta per iniziare: tutte le curiosità sul match valido per la trentunesima giornata di Serie A (Fonte: Opta).
19:44
Serie A, la classifica prima di Lazio-Parma
La classifica prima del match dell'Olimpico tra Lazio e Parma, GUARDALA QUI!
19:30
Dove vedere Lazio-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Per scoprire dove vedere la partita in diretta tv e streaming, CLICCA QUI!
19:16
Manca sempre meno a Lazio-Parma: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Parma è in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico.