Il sabato della Serie A si è chiuso all'Olimpico con il match tra Lazio e Parma : gol di Delprato al 15' e Noslin al 77', 1-1 nella gara valida per la trentunesima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri non sono riusciti a centrare la quarta vittoria consecutiva: resta lontana la zona Europa. I gialloblù di Cuesta hanno conquistato un punto prezioso per avvicinarsi sempre di più alla salvezza. Rivivi la diretta.

23:33

Serie A, nel prossimo turno Fiorentina-Lazio e Parma-Napoli

Fiorentina-Lazio e Parma-Napoli sono tra le partite in programma nella prossima giornata di campionato. SERIE A, RISULTATI E CALENDARIO

23:21

Sarri dopo Lazio-Parma: "Stagione formativa, ma ne avrei fatto a meno"

Sarri a Sky dopo Lazio-Parma: "Partita diversa dalle ultime perché ci hanno fatto un 5-3-2 negli ultimi 25 metri. Quando gli avversari assumono questo atteggiamento, se la porti 0-0 al 70' solitamente la vinci, perché arriva un po' di stanchezza e un po' di attenzione che cala. Abbiamo giocato troppo palla addosso, anziché muovere palla e fare più movimento. Stagione molto difficile, non solo per le condizioni di partenza, ma anche per lo svolgimento. Stagione che definirei molto formativa. Era meglio se mi capitava 15 anni fa perché mi avrebbe formato, mentre adesso ne avrei fatto volentieri a meno. Il legame con il gruppo e con i giocatori è stato bello, perché di fronte a tutte queste difficoltà siamo stati costretti a unirci per uscire da situazioni difficilissime, di cui alcune ancora in atto. Oggi abbiamo giocato senza Provedel, Rovella, Zaccagni, lo stesso Patric che stava facendo benissimo in questo momento. Abbiamo rigiocato davanti a un pubblico molto ridotto, sono tante le situazioni che ci possono influenzare in negativo. Per fortuna, il gruppo mi sembra diventato un gruppo vero, consolidato, anche la reazione di oggi lo testimonia. Era una partita che poteva finire male. Ratkov? È un po' indietro in quello che ci sta facendo vedere in questo momento, per quello che è un ragazzo che viene da un altro campionato, che parla un'altra lingua e camba modo di allenarsi. Tanti calciatori che vengono da fuori hanno delle difficoltà nei primi mesi. È in Italia da due mesi e mezzo ed è normale che faccia fatica".

23:15

Sarri dopo Lazio-Parma: "La serie positiva continua. Talenti? Non li producono i vivai ma le mamme"

Sarri a Dazn dopo Lazio-Parma: "Era una partita difficile. La serie positiva continua. La pazienza contro squadre come il Parma è fondamentale. Bisognava non passare in svantaggio. Ci sono stati pochi movimenti senza palla, ma siamo stati bravi a reagire in una partita che poteva diventare difficilissima. Il Parma ha fatto 21 punti in trasferta. Ha messo in difficoltà un po' tutti. Lazzari? Ci avevo già pensato all'intervallo, perché dà e va continuamente, ci poteva creare qualche soluzione. Dovrebbe essere utilizzato di più per come si allena. Ma non è facile trovare equilibrio con Tavares a sinistra e Lazzari a destra. L'Italia non qualificata al Mondiale? Mi dispiace, però questo periodo ho altri problemi da risolvere. Non ci ho riflettuto molto. Un Mondiale a 48 squadre... Ci dovremmo essere. Qualche riflessione ma fatta ma non ci ho pensato. I vivai? Non producono talenti. Quelli li producono le mamme. Il decreto crescita ha fatto sì che gli stranieri costassero meno degli italiani, il percorso è stato fatto al contrario. Non è facile trovare una formula per limitare la presenza degli stranieri se non un gentlman agreement tra i presidenti".

23:10

Delprato e Bernabé a Dazn dopo Lazio-Parma

Delprato a Dazn dopo Lazio-Parma: "Siamo soddisfatti, ma c'è il rammarico di non aver portato a casa la vittoria. Peccato aver subito il pareggio nelle battute finali. Siamo stati tosti, bel punto. Dispiace per la mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia. Dispiace per i nonni, per i bambini che non riescono a vedere l'Italia al Mondiale. Dovranno cambiare delle cose".

Bernabé a Dazn dopo Lazio-Parma: "Ci sono state senazioni buone, siamo un gruppo unito. Siamo felici per il pareggio. I miei genitori quando riescono mi seguono sempre, come la mia ragazza. I baci verso la tribuna erano per loro e per un mio amico di Roma, Paolo, che mi aveva chiesto di fargli un regalo".

23:02

Cuesta dopo Lazio-Parma: "Compatti e bravi a gestire i momento"

Cuesta a Dazn dopo Lazio-Parma: "Quello che mi dà più soddisfazione è la prestazione. Volevamo i tre punti, siamo stati vicini a conquistarli. Siamo stati compatti, abbiamo gestito bene i momenti. Siamo stati solidi, si è visto con la palla e sanza la palla. Prendiamo il punto, che ci fa muovere la classifica. La Lazio è una squadra di alto livello. Però, volevamo vincere e ci siamo andati vicino. Siamo a un punto importante del nostro processo di crescita. Siamo evoluti. Il nostro è stato un processo di evoluzione. Domenica prossima contro il Napoli ci aspetta una partita importante. Il calcio italiano è ricco tatticamente, competitivo, il livello è alto".

22:52

Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Parma

Come cambia la classifica di Serie A dopo Lazio-Parma 1-1. CONSULTA LA CLASSIFICA

22:40

Finisce qui! Lazio e Parma pareggiano all'Olimpico