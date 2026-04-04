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Dove vedere Lazio-Parma in tv? Dazn o Sky, orario  

I biancocelesti all'Olimpico affrontano gli emiliani. Tutto quello che c'è da sapere sulla partita: le scelte ufficiali di Sarri e Cuesta
TagsLazioSerie Aparma

Riparte la Serie A. L'anticipo serale della 31esima giornata è in programma in un'Olimpico nuovamente in contestazione (seimila i biglietti staccati), che farà da teatro alla partite della Lazio di Sarri contro il Parma di Cuesta. I biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive e una quarta permetterebbe di avvicinare le zone europee in queste ultime gare di campionato. Gli emiliani, invece, vogliono rialzarsi dopo due ko di fila.

Lazio-Parma, l'orario

Allo stadio "Olimpico" di Roma il fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45. Entrambe le formazioni vogliono donarsi un finale di stagione in campionato più appassonante possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Lazio-Parma in diretta tv

Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno e Sky 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Sarri e Cuesta

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Patric, Basic, Gila, Lu.Pellegrini, Zaccagni, Provedel, Rovella, Gigot. 

Squalificati: -.

Diffidati: Cancellieri.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Pellegrino, Strefezza. Allenatore: Cuesta.

Indisponibili: Frigan, Cremaschi. 

Squalificati: Frigan, Cremaschi. 

Diffidati: Britschgi, Nicolussi Caviglia, Pellegrino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Riparte la Serie A. L'anticipo serale della 31esima giornata è in programma in un'Olimpico nuovamente in contestazione (seimila i biglietti staccati), che farà da teatro alla partite della Lazio di Sarri contro il Parma di Cuesta. I biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive e una quarta permetterebbe di avvicinare le zone europee in queste ultime gare di campionato. Gli emiliani, invece, vogliono rialzarsi dopo due ko di fila.

Lazio-Parma, l'orario

Allo stadio "Olimpico" di Roma il fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45. Entrambe le formazioni vogliono donarsi un finale di stagione in campionato più appassonante possibile.

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