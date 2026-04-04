Dove vedere Lazio-Parma in tv? Dazn o Sky, orario  

Dove vedere Lazio-Parma in diretta tv

Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno e Sky 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.