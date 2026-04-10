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Dove vedere Roma-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Lo stadio Olimpico apre le porte all'anticipo della 32esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Gasperini e Hiljemark
TagsSerie ARomaPisa

La 32esima giornata del campionato di Serie A si apre allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Gian Piero Gasperini ospita il Pisa di Oscar Hiljemark, ultimo in classifica con 18 punti all'attivo. Giallorossi costretti a vincere per restare in scia al tandem Como-Juve, nel weekend che vedrà impegnati i bianconeri contro l'Atalanta e i lariani con la capolista Inter. Ghiotta opportunità, sulla carta, per rosicchiare punti importanti in chiave Champions League.

Roma-Pisa, l'orario

Roma-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, teatro del confronto tra la sesta e l'ultima forza del campionato di Serie A. Ha tutto da perdere la squadra allenata da Gasperini, mentre i toscani devono compiere un miracolo sportivo per centrare l'obiettivo salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Roma-Pisa in diretta tv

Roma-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Roma-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta l'anticipo della 32esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Gasperini e Hiljemark

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 24 Ziolkowski, 76 Mirra, 74 Seck, 3 Angeliño, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 97 Zaragoza, 92 El Shaarawy, 20 Venturino, 78 Vaz.

Indisponibili: Mancini, Wesley, Koné, Dovbyk, Ferguson, Dybala. Squalificati: -. Diffidati: Mancini, El Aynaoui.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Hiljemark.

A disposizione: 22 Scuffet, 12 Nicolas, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 35 Loyola, 14 Akinsanmiro, 36 Piccinini, 7 Leris, 21 Vural, 11 Cuadrado, 23 Stengs, 17 Durosinmi, 81 Stojlokovic.

Indisponibili: Marin, Denoon. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La 32esima giornata del campionato di Serie A si apre allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Gian Piero Gasperini ospita il Pisa di Oscar Hiljemark, ultimo in classifica con 18 punti all'attivo. Giallorossi costretti a vincere per restare in scia al tandem Como-Juve, nel weekend che vedrà impegnati i bianconeri contro l'Atalanta e i lariani con la capolista Inter. Ghiotta opportunità, sulla carta, per rosicchiare punti importanti in chiave Champions League.

Roma-Pisa, l'orario

Roma-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, teatro del confronto tra la sesta e l'ultima forza del campionato di Serie A. Ha tutto da perdere la squadra allenata da Gasperini, mentre i toscani devono compiere un miracolo sportivo per centrare l'obiettivo salvezza.

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