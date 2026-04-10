Dove vedere Roma-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
La 32esima giornata del campionato di Serie A si apre allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Gian Piero Gasperini ospita il Pisa di Oscar Hiljemark, ultimo in classifica con 18 punti all'attivo. Giallorossi costretti a vincere per restare in scia al tandem Como-Juve, nel weekend che vedrà impegnati i bianconeri contro l'Atalanta e i lariani con la capolista Inter. Ghiotta opportunità, sulla carta, per rosicchiare punti importanti in chiave Champions League.
Roma-Pisa, l'orario
Roma-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, teatro del confronto tra la sesta e l'ultima forza del campionato di Serie A. Ha tutto da perdere la squadra allenata da Gasperini, mentre i toscani devono compiere un miracolo sportivo per centrare l'obiettivo salvezza.
Dove vedere Roma-Pisa in diretta tv
Roma-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Roma-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta l'anticipo della 32esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Hiljemark
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 24 Ziolkowski, 76 Mirra, 74 Seck, 3 Angeliño, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 97 Zaragoza, 92 El Shaarawy, 20 Venturino, 78 Vaz.
Indisponibili: Mancini, Wesley, Koné, Dovbyk, Ferguson, Dybala. Squalificati: -. Diffidati: Mancini, El Aynaoui.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: 22 Scuffet, 12 Nicolas, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 35 Loyola, 14 Akinsanmiro, 36 Piccinini, 7 Leris, 21 Vural, 11 Cuadrado, 23 Stengs, 17 Durosinmi, 81 Stojlokovic.
Indisponibili: Marin, Denoon. Squalificati: -. Diffidati: -.
La 32esima giornata del campionato di Serie A si apre allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Gian Piero Gasperini ospita il Pisa di Oscar Hiljemark, ultimo in classifica con 18 punti all'attivo. Giallorossi costretti a vincere per restare in scia al tandem Como-Juve, nel weekend che vedrà impegnati i bianconeri contro l'Atalanta e i lariani con la capolista Inter. Ghiotta opportunità, sulla carta, per rosicchiare punti importanti in chiave Champions League.
Roma-Pisa, l'orario
Roma-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, teatro del confronto tra la sesta e l'ultima forza del campionato di Serie A. Ha tutto da perdere la squadra allenata da Gasperini, mentre i toscani devono compiere un miracolo sportivo per centrare l'obiettivo salvezza.