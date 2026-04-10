L'Italia crolla anche nelle coppe: quando è stata l'utima volta senza semifinaliste

Bologna e Fiorentina , due serate negative per entrambe, due inglesi sul loro cammino, rispettivamente l'Aston Villa e il Crystal Palace e due miracoli da compiere per accedere alle semifinali di Europa League e di Conference.

Competizioni europee: le italiane sempre presenti fino nelle semifinali per 7 anni di fila

Dall'eliminazione dell'Italia contro la Bosnia alle prestazioni negative delle squadre di Italiano e Vanoli sono passati appena 10 giorni e il rischio di un crollo è concreto. L'ultima volta che non abbiamo avuto rappresentanti in una semifinale europea è stato prima del Covid, nell'ormai lontana stagione 2018/19. Da quel momento siamo sempre riusciti a portare almeno una squadra in semifinale.

Le recenti prestazioni europee: dalle due finali dell'Inter al rischio di perdere terreno

Dalla stagione 2019/20 con l'Inter finalista d'Europa League, fino alle più prestigiose, ma altrettanto sfortunate, finali di Champions nel 2023 e nel 205 rispettivamente contro Manchester City e PSG. Passando per la vittoria della Conference League della Roma di Mourinho e le due sfortunate finali- della stessa competizione- perse dalla Fiorentina. Dunque una storia recente fatta di risultati importanti e di affermazione dell'Italia nelle competizioni europee. La striscia positiva potrebbe adesso interrompersi.