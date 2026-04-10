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venerdì 10 aprile 2026
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Tartaruga Serie A: vecchia, lenta, esterofila, incapace di dribblare e fare pressing

La crisi della Nazionale e il flop nelle coppe europee sono gli specchi fedeli del massimo campionato non italiano che si gioca in Italia (gli stranieri sono il 70 per cento).  La Top 9 dei problemi
Xavier Jacobelli
1 min
TagsSerie A

La Nazionale è stata eliminata dalla corsa ai Mondiali per la terza volta consecutiva. A livello di club, dopo l'ecatombe in Champions, le secche sconfitte di Bologna e Fiorentina nell'andata dei quarti di Europa e Conference League pongono il calcio italiano nella frustrante condizione di rischia

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