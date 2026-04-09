Bologna-Aston Villa diretta Europa League: segui i quarti di finale live

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Al Bologna servirà una gara perfetta per mettere paura all’Aston Villa: la squadra di Emery è tra le favorite, anzi probabilmente la favorita assoluta, per la vittoria finale dell’Europa League. I rossoblù però, dopo l’eliminazione della Roma, hanno più consapevolezza rispetto a qualche tempo fa e, spinti da un Dall’Ara infuocato, in questa andata dei quarti di finale proveranno a centrare l’impresa. Servirà un’atteggiamento coraggioso ma soprattutto Italiano ha insistito sull’evitare assolutamente cali di tensione, perché gli inglesi saranno pronti a sfruttare ogni errore.

21:10 9' Bologna con personalità I padroni di casa per nulla intimoriti dagli avversari: anzi, in questa prima parte stanno dominando il gioco, anche se non sono arrivate ancora occasioni vere da gol. 21:06 6' Primi minuti accorti Le due squadre si studiano e soprattutto cercano di non rischiare nulla, specialmente in costruzione. 21:00 Parte la sfida Dopo il minuto di silenzio in onore di Mircea Lucescu, l'arbitro Scharer dà il via alla sfida: calcio d'inizio affidato all'Aston Villa 20:39 Italiano prima del match Le parole del tecnico del Bologna: "È bello disputare partite come queste. Di fronte abbiamo una grande squadra e un allenatore che ha già vinto quattro volte questa competizione. Sono favoriti, dobbiamo fare una partita super per metterli in difficoltà". 20:20 Le parole di Emery Il tecnico dell'Aston Villa a Sky Sport prima del match: "Ho chiesto alla squadra rispetto per questa competizione, è difficile essere competitivi ad alto livello col Bologna. Ho un grande rispetto per Italiano, per la sua carriera da giocatore e allenatore con tre finali in tre stagioni, sa essere molto competitivo e trasmettere il giusto messaggio alla squadra". 20:05 Le formazioni ufficiali BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

19:46 I precedenti Bologna e Aston Villa si sono già scontrate due volte nelle ultime due stagioni: nel 2024 nella League Phase di Champions (2-0 a Villa Park) e nel 2025 nella League Phase di Europa League (1-0 a Villa Park). 19:25 La partita in tv e non solo Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 251). È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Bologna, Stadio Dall'Ara

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