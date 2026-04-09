Italiano: "Troppi errori. L'Aston Villa vincerà questa competizione"

Italiano: "Due-tre gol regalati, l'Aston Villa può vincere l'Europa League"

Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Bologna-Aston Villa: "Per me siamo rimasti tutta la gara in partita, tutta. Perché abbiamo riportato in campo quello che ci aspettavamo da parte loro. Ci siamo comportati bene, con questo scambio continuo di uomini, cercando di non subire questa palla profonda. È chiaro che se commetti determinati errori, vieni castigato. Regalare 2-3 gol ti mette in grande difficoltà, oggi e per quella che sarà la gara di ritorno. La partita è stata fatta bene da parte dei ragazzi, abbiamo messo in difficoltà una squadra di livello altissimo. Confermiamo il loro valore, quello di una squadra che secondo me ha tutto per vincere questa competizione, perché hanno sfruttato tutto quello che gli abbiamo concesso. Complimenti a loro. E secondo me la vinceranno. Credo che noi la prestazione l'abbiam fatta e l'abbiam fatta discretamente bene".

Italiano sui gol subiti

Italiano ha poi proseguito: "I gol subiti? Abbiam cercato di alternare questa pressione, perché troppo campo aperto non va bene, quindi a volte devi anche concedergli la palla tra i piedi e mollarli. Troppi errori, ma non è solo questa partita. Ormai quest'anno, alcune partite fatte bene, perfette, ma non riusciamo mai ad essere completi dal 1' al 90'. Non dovevamo prendere il terzo gol, perché sono momenti che indirizzano la partita. Peccato, perché i ragazzi mi son piaciuti. Quando vai a vedere i valori e come li hai messi in difficoltà, ti rendi conto che qualcosa l'hai fatta. Peccato".

Italiano in vista del ritorno: "Peccato per il terzo gol, ma andremo lì a fare una bella partita"

Italiano, nonostante tutto, guarda già al ritorno, tra delusione e fiducia: "Le partite poi so strane, capita un episodio, avete visto ieri Barcellona-Atletico, con una palla in verticale e due gambe che si incrociano, può succedere di tutto. Con questi arbitri, una volta becchi uno che non fischia nulla, un altro che ti rallenta il gioco, perciò non avremmo dovuto prendere il terzo gol. Andremo lì, ma confermo che sono bravi, sono forti nei duelli, si sanno smarcare bene, hanno una marcia in più in casa. Andremo lì a cercare di fare una bella partita e nel calcio non si sa mai. Il terzo gol? Prima della partita, ho detto che non bisogna mostrare superficialità su nulla, perché alla minima disattenzione questi possono farti gol. Lo abbiam fatto ed è andata così. Anche la prima situazione, nasce da un fallo laterale di Rowe, inerzia nostra, calcio d'angolo e prendiamo gol a un minuto dall'intervallo. Ma non è superficialità, abbiamo concesso degli errori e li paghiamo anche questa sera".