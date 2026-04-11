Dove vedere Milan-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Udinese, l'orario

Milan-Udinese andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Friulani virtualmente salvi, mentre i rossoneri sono chiamati a riscattare immediatamente il ko di Napoli.

Dove vedere Milan-Udinese in diretta tv

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di San Siro in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.