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Dove vedere Milan-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta di Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri ospita l'undici di Kosta Runjaic: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AMilanUdinese

Dopo la sconfitta incassata al "Maradona" nel giorno di Pasquetta, il Milan di Massimiliano Allegri si rituffa in campionato per affrontare l'Udinese di Kosta Runjaic, in occasione della 32esima giornata di Serie A. Riflettori puntati su Leao e compagni, scivolati al terzo posto ma sempre in linea con l'obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan-Udinese, l'orario

Milan-Udinese andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Friulani virtualmente salvi, mentre i rossoneri sono chiamati a riscattare immediatamente il ko di Napoli.

Dove vedere Milan-Udinese in diretta tv

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di San Siro in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 23 Tomori, 27 Odogu, 2 Estupiñan 30 Jashari, 19 Fofana, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 9 Fullkrug, 7 Gimenez.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 1 Nunziante, 93 Padelli, 22 Mlacic, 20 Arizala, 6 Zarraga, 38 Miller, 24 Piotrowski, 29 Camara, 7 Gueye, 15 Bayo 18 Buksa.

Indisponibili: Zemura, Zanoli. Squalificati: -. Diffidati: Kabasele, Ehizibue, Kamara, Karlstrom.

 

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Dopo la sconfitta incassata al "Maradona" nel giorno di Pasquetta, il Milan di Massimiliano Allegri si rituffa in campionato per affrontare l'Udinese di Kosta Runjaic, in occasione della 32esima giornata di Serie A. Riflettori puntati su Leao e compagni, scivolati al terzo posto ma sempre in linea con l'obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan-Udinese, l'orario

Milan-Udinese andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Friulani virtualmente salvi, mentre i rossoneri sono chiamati a riscattare immediatamente il ko di Napoli.

Dove vedere Milan-Udinese in diretta tv

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Udinese, dove vederla in streaming

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