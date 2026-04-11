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Dove vedere Atalanta-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Spalletti, fresco di rinnovo, sfida Palladino in occasione della 32esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie Aatalantajuve

Una volta formalizzato il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, la Juventus fa visita all'Atalanta di Raffaele Palladino in occasione del match che chiude il sabato dedicato alla 32esima giornata di Serie A. Bianconeri sempre in scia al Como, impegnato domani contro la capolista Inter, e chiamati a rispondere al successo della Roma di Gasperini. La Dea, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di abbandonare l'idea di agganciare il sesto posto in classifica.

Atalanta-Juve, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo, teatro del confronto tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti. In palio punti importantissimi per la zona Europa.

Dove vedere Atalanta-Juve in diretta tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Atalanta-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Palladino e Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

A disposizione: 50 Pardel, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 16 Bellanova, 69 Ahanor, 5 Bakker, 6 Musah, 8 Pasalic, 10 Samardzic, 7 Sulemana, 18 Raspadori, 9 Scamacca.

Indisponibili: Rossi, Hien. Squalificati: -. Diffidati: Hien.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 45 Mangiapoco 4 Gatti, 18 Kostic, 21 Miretti, 11 Zhegrova, 20 Openda, 14 Milik, 13 Boga.

Indisponibili: Adzic, Perin, Vlahovic, Cabal. Squalificati: McKennie. Diffidati: Kelly, Bremer.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Una volta formalizzato il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, la Juventus fa visita all'Atalanta di Raffaele Palladino in occasione del match che chiude il sabato dedicato alla 32esima giornata di Serie A. Bianconeri sempre in scia al Como, impegnato domani contro la capolista Inter, e chiamati a rispondere al successo della Roma di Gasperini. La Dea, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di abbandonare l'idea di agganciare il sesto posto in classifica.

Atalanta-Juve, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo, teatro del confronto tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti. In palio punti importantissimi per la zona Europa.

Dove vedere Atalanta-Juve in diretta tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Atalanta-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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