Dove vedere Atalanta-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Una volta formalizzato il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028 , la Juventus fa visita all' Atalanta di Raffaele Palladino in occasione del match che chiude il sabato dedicato alla 32esima giornata di Serie A . Bianconeri sempre in scia al Como, impegnato domani contro la capolista Inter, e chiamati a rispondere al successo della Roma di Gasperini. La Dea, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di abbandonare l'idea di agganciare il sesto posto in classifica .

Atalanta-Juve, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo, teatro del confronto tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti. In palio punti importantissimi per la zona Europa.

Dove vedere Atalanta-Juve in diretta tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Atalanta-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.