Il Cagliari torna a vincere e ritrova Belotti: basta Sebastiano Esposito per battere la Cremonese

Il Cagliari vince il delicatissimo scontro diretto contro la Cremonese grazie a un gol di Sebastiano Esposito . Nel primo tempo regna la tensione con le occasioni che si contano sulle dita di una mano: le più pericolose sono un tiro da fuori di Palestra e un colpo di testa di Okereke , che mette i brividi allo stadio dopo aver saltato completamente libero in area. Nel finale della prima frazione è decisivo Luperto : l'ex della partita salva di testa su un tiro a botta sicuro di Folorunsho .

Il Cagliari batte la Cremonese nello scontro salvezza: decisivo Sebastiano Esposito

La ripresa si apre con un'incornata centrale di Borrelli bloccata da Audero, ma nell'azione successiva è Bonazzoli ad avere una palla-gol importante senza però riuscire a centrare la porta con il suo mancino. Intorno all'ora di gioco il Cagliari ci prova ancora su calcio da fermo, stavolta con un colpo di testa di Mina di poco sul fondo. Il match si sblocca soltanto al 63': cross intelligente di Ze Pedro sul secondo palo su cui arriva Sebastiano Esposito. Il fratello di Pio trafigge con un'incornata Audero e porta in vantaggio il Cagliari. I rossoblù hanno la possibilità di chiudere la partita a quindici minuti dalla fine con Deiola, ancora una volta di testa, ma la riposta del portiere della Cremonese è miracolosa. Al triplice fischio, però, il risultato non cambia: gli uomini di Pisacane si portano così a 30 punti, a +3 dalla zona retrocessione, staccando proprio la squadra di Giampaolo in attesa della partita del Lecce (GUARDA QUI LA CLASSIFICA).

Nel finale da segnalare il ritorno in campo di Belotti, al rientro 196 giorni dopo l'infortunio al crociato di inizio stagione.