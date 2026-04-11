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sabato 11 aprile 2026
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Atalanta
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    Juve
    Juve
    • 48'J. Boga
    0 - 1
    84' 2° tempo
    Serie A - 11.04.2026
    New Balance Arena

    Arbitro Fabio Maresca
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Atalanta
    0 - 1
    84' 2° tempo
    Juve

    Atalanta-Juve diretta Serie A, segui il match LIVE

    Spalletti dopo il rinnovo sfida Palladino, in palio punti pesanti per la Champions League: cronaca in tempo reale
    Valerio Minutiello
    10 min
    TagsAtalanta-JuveSerie ASpalletti
    Aggiorna

    Dopo il rinnovo del contratto fino al 2028, Spalletti affronta subito una sfida delicatissima in chiave Champions League, in casa dell'Atalanta. La Roma ha agganciato la Juve al quinto posto dopo la vittoria per 3-0 in casa con il Pisa. In palio a Bergamo ci sono tre punti preziosi per entrambe le squadre, anche perché il Como domani ospita l'Inter. C'è da considerare inoltre il crollo del Milan, 3-0 in casa con l'Udinese: Allegri adesso è solo a +6 sui bianconeri. 

    22:28

    84' - Ammonito Kostic

    Giallo a Kostic per un fallo netto su De Ketelaere.

    22:26

    83' - Locatelli ci prova da fuori

    Dopo una serie di rimpalli, la palla arriva a Locatelli che ci prova con il destro da fuori, ma non inquadra la porta. 

    22:22

    79' - Sostituzioni Juve

    Entrano Miretti e Kostic al posto di Conceiçao e Cambiaso.  

    22:17

    73' - Tre cambi per l'Atalanta

    Dentro Pasalic, Scamacca e Ahanor: fuori De Roon, Krstovic e Kolasinac

    22:14

    71' - Cambi Juve

    Dentro Gatti e Koopmeiners, fuori Holm e Thuram

    22:11

    68' - Thuram sciupa un'occasione incredibile

    Holm serve un assist prezioso a Thuram che dall'altezza del dischetto calcia fuori con il destro. 

    22:06

    63' - Raspadori ci prova da fuori

    Guizzo di Raspadori che rientra sul sinistro e calcia da fuori, la palla deviata finisce alta sulla traversa. 

    22:01

    58' - Cambio Juve

    Dentro David al posto di Yildiz

    22:00

    57' - Djimsiti sfiora il pari di testa

    Atalanta pericolosissima su calcio d'angolo: Djimsiti di testa inquadra la porta, ma Di Gregorio salva con una grande parata.

    21:58

    55' - Cambio Atalanta

    Dentro Raspadori al posto di Zalewski. 

    21:52

    48' - La sblocca Boga, gol Juve

    Sblocca il match l'ex Boga, che ha approfittato di una dormita collettiva della difesa dell'Atalanta. Grave errore anche di Carnesecchi che esce ma non prende il pallone. 

    21:48

    Si riparte senza cambi

    Inizia il secondo tempo, nessun cambio all'intervallo.

    21:34

    47' - Krstovic sfiora il gol di rovesciata

    Occasione clamorosa per Krstovic, proprio nel finale di primo tempo: davanti a Di Gregorio ci prova con una rovesciata, la palla esce di pochissimo. 

    21:28

    43' - Problemi per Bremer

    Problemi fisici per Bremer, che resta a terra. Spalletti manda subito Gatti a scaldarsi. Per ora il brasiliano rientra in campo.

    21:25

    40 - De Ketelaere ci prova di testa.

    De Ketelaere sovrasta Cambiaso in area e colpisce di testa, ma non riesce a inquadrare la porta. 

    21:17

    32' - Kelly pericoloso di testa

    Occasione anche per la Juve, bella giocata di Yildiz, che poi mette al centro, Kelly di testa non inquadra la porta grazie a una provvidenziale deviazione di Bernasconi. 

    21:05

    20' - Ritmi più bassi

    Dopo un avvio arrembante, l'Atalanta ha abbassato il ritmo e la Juve si è sistemata meglio. 

    20:54

    9' - Palo di Scalvini

    Altra occasione clamorosa per l'Atalanta: Scalvini di testa salta più in alto di tutti e colpisce in pieno il palo alla sinistra di Di Gregorio. 

    20:52

    7' - Zalewski sfiora il gol

    Krstovic ruba palla a Yildiz e serve Zalewski, il diagonale dell'ex Roma esce di pochissimo alla sinista di Di Gregorio. 

    20:49

    4' - Zappacosta pericoloso

    Bell'assist di De Ketelaere per Zappacosta, che colpisce al volo: il tiro però è debole e Di Gregorio blocca.

    20:46

    1' - Partiti

    Subito lancio lungo a cercare Boga dei bianconeri

    20:39

    Boga: "Spalletti mi ha voluto alla Juve"

    Boga ha parlato a Sky Sport prima della sfida alla sua ex squadra: "Sì, abbiamo tre belle partie da giocare - ha detto - anzi direi sette. Oggi è molto importante per noi, faremo di tutto per vincere. I meriti di Spalletti? Molti, mi ha voluto lui qui, mi ha dato molta fiducia dal primo giorno, in ogni partita faccio del mio meglio per ripagare questa fiducia".

    20:27

    Fabio Maresca l'arbitro di Atalanta-Juve

    L'arbitro di Atalanta-Juventus sarà Fabio Maresca, assistenti Alessio Berti di Prato e Pietro Dei Giudici di Latina, IV ufficiale Luca Zufferli di Udine, VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Giacomo Camplone di Lanciano.

    20:19

    Sulemana indisponibile, c'è Scamacca

    Kamaldeen Sulemana è indisponibile per la partita di stasera dell'Atalanta a Bergamo contro la Juventus. L'attaccante esterno ghanese, classe 2002, ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di una forte contusione al piede sinistro. Regolarmente in distinta, invece, dopo le assenze con Verona e Lecce, Gianluca Scamacca, reduce da una lesione di primo grado alla regione adduttoria della coscia sinistra.

    20:03

    Boga in attacco, la scelta di Spalletti

    Scelta a sorpresa di Spalletti, che schiera Boga in avanti dal 1', David parte dalla panchina. 

    19:56

    Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski ; Krstovic. All: Palladino.
    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

    19:50

    La statistica di Atalanta-Juve

    L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale).

    19:49

    Solo l'Inter ha fatto più punti in casa dell'Atalanta

    Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).

    19:49

    Sei pareggi nelle ultime otto sfide tra Atalanta e Juve

    Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui i bianconeri contano più pareggi in Serie A (12).

    Bergamo

     

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