Atalanta-Juve diretta Serie A, segui il match LIVE

Dopo il rinnovo del contratto fino al 2028, Spalletti affronta subito una sfida delicatissima in chiave Champions League , in casa dell' Atalanta . La Roma ha agganciato la Juve al quinto posto dopo la vittoria per 3-0 in casa con il Pisa . In palio a Bergamo ci sono tre punti preziosi per entrambe le squadre, anche perché il Como domani ospita l'Inter. C'è da considerare inoltre il crollo del Milan, 3-0 in casa con l'Udinese: Allegri adesso è solo a +6 sui bianconeri.

Dentro Gatti e Koopmeiners, fuori Holm e Thuram

Dentro Pasalic, Scamacca e Ahanor: fuori De Roon, Krstovic e Kolasinac

Entrano Miretti e Kostic al posto di Conceiçao e Cambiaso.

21:17

32' - Kelly pericoloso di testa

Occasione anche per la Juve, bella giocata di Yildiz, che poi mette al centro, Kelly di testa non inquadra la porta grazie a una provvidenziale deviazione di Bernasconi.

21:05

20' - Ritmi più bassi

Dopo un avvio arrembante, l'Atalanta ha abbassato il ritmo e la Juve si è sistemata meglio.

20:54

9' - Palo di Scalvini

Altra occasione clamorosa per l'Atalanta: Scalvini di testa salta più in alto di tutti e colpisce in pieno il palo alla sinistra di Di Gregorio.

20:52

7' - Zalewski sfiora il gol

Krstovic ruba palla a Yildiz e serve Zalewski, il diagonale dell'ex Roma esce di pochissimo alla sinista di Di Gregorio.

20:49

4' - Zappacosta pericoloso

Bell'assist di De Ketelaere per Zappacosta, che colpisce al volo: il tiro però è debole e Di Gregorio blocca.

20:46

1' - Partiti

Subito lancio lungo a cercare Boga dei bianconeri

20:39

Boga: "Spalletti mi ha voluto alla Juve"

Boga ha parlato a Sky Sport prima della sfida alla sua ex squadra: "Sì, abbiamo tre belle partie da giocare - ha detto - anzi direi sette. Oggi è molto importante per noi, faremo di tutto per vincere. I meriti di Spalletti? Molti, mi ha voluto lui qui, mi ha dato molta fiducia dal primo giorno, in ogni partita faccio del mio meglio per ripagare questa fiducia".

20:27

Fabio Maresca l'arbitro di Atalanta-Juve

L'arbitro di Atalanta-Juventus sarà Fabio Maresca, assistenti Alessio Berti di Prato e Pietro Dei Giudici di Latina, IV ufficiale Luca Zufferli di Udine, VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Giacomo Camplone di Lanciano.

20:19

Sulemana indisponibile, c'è Scamacca

Kamaldeen Sulemana è indisponibile per la partita di stasera dell'Atalanta a Bergamo contro la Juventus. L'attaccante esterno ghanese, classe 2002, ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di una forte contusione al piede sinistro. Regolarmente in distinta, invece, dopo le assenze con Verona e Lecce, Gianluca Scamacca, reduce da una lesione di primo grado alla regione adduttoria della coscia sinistra.

20:03

Boga in attacco, la scelta di Spalletti

Scelta a sorpresa di Spalletti, che schiera Boga in avanti dal 1', David parte dalla panchina.

19:56

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski ; Krstovic. All: Palladino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

19:50

La statistica di Atalanta-Juve

L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale).

19:49

Solo l'Inter ha fatto più punti in casa dell'Atalanta

Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).

19:49

Sei pareggi nelle ultime otto sfide tra Atalanta e Juve

Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui i bianconeri contano più pareggi in Serie A (12).

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