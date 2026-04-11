- 48'J. Boga
Atalanta-Juve diretta Serie A, segui il match LIVE
Dopo il rinnovo del contratto fino al 2028, Spalletti affronta subito una sfida delicatissima in chiave Champions League, in casa dell'Atalanta. La Roma ha agganciato la Juve al quinto posto dopo la vittoria per 3-0 in casa con il Pisa. In palio a Bergamo ci sono tre punti preziosi per entrambe le squadre, anche perché il Como domani ospita l'Inter. C'è da considerare inoltre il crollo del Milan, 3-0 in casa con l'Udinese: Allegri adesso è solo a +6 sui bianconeri.
22:28
84' - Ammonito Kostic
Giallo a Kostic per un fallo netto su De Ketelaere.
22:26
83' - Locatelli ci prova da fuori
Dopo una serie di rimpalli, la palla arriva a Locatelli che ci prova con il destro da fuori, ma non inquadra la porta.
22:22
79' - Sostituzioni Juve
Entrano Miretti e Kostic al posto di Conceiçao e Cambiaso.
22:17
73' - Tre cambi per l'Atalanta
Dentro Pasalic, Scamacca e Ahanor: fuori De Roon, Krstovic e Kolasinac
22:14
71' - Cambi Juve
Dentro Gatti e Koopmeiners, fuori Holm e Thuram
22:11
68' - Thuram sciupa un'occasione incredibile
Holm serve un assist prezioso a Thuram che dall'altezza del dischetto calcia fuori con il destro.
22:06
63' - Raspadori ci prova da fuori
Guizzo di Raspadori che rientra sul sinistro e calcia da fuori, la palla deviata finisce alta sulla traversa.
22:01
58' - Cambio Juve
Dentro David al posto di Yildiz
22:00
57' - Djimsiti sfiora il pari di testa
Atalanta pericolosissima su calcio d'angolo: Djimsiti di testa inquadra la porta, ma Di Gregorio salva con una grande parata.
21:58
55' - Cambio Atalanta
Dentro Raspadori al posto di Zalewski.
21:52
48' - La sblocca Boga, gol Juve
Sblocca il match l'ex Boga, che ha approfittato di una dormita collettiva della difesa dell'Atalanta. Grave errore anche di Carnesecchi che esce ma non prende il pallone.
21:48
Si riparte senza cambi
Inizia il secondo tempo, nessun cambio all'intervallo.
21:34
47' - Krstovic sfiora il gol di rovesciata
Occasione clamorosa per Krstovic, proprio nel finale di primo tempo: davanti a Di Gregorio ci prova con una rovesciata, la palla esce di pochissimo.
21:28
43' - Problemi per Bremer
Problemi fisici per Bremer, che resta a terra. Spalletti manda subito Gatti a scaldarsi. Per ora il brasiliano rientra in campo.
21:25
40 - De Ketelaere ci prova di testa.
De Ketelaere sovrasta Cambiaso in area e colpisce di testa, ma non riesce a inquadrare la porta.
21:17
32' - Kelly pericoloso di testa
Occasione anche per la Juve, bella giocata di Yildiz, che poi mette al centro, Kelly di testa non inquadra la porta grazie a una provvidenziale deviazione di Bernasconi.
21:05
20' - Ritmi più bassi
Dopo un avvio arrembante, l'Atalanta ha abbassato il ritmo e la Juve si è sistemata meglio.
20:54
9' - Palo di Scalvini
Altra occasione clamorosa per l'Atalanta: Scalvini di testa salta più in alto di tutti e colpisce in pieno il palo alla sinistra di Di Gregorio.
20:52
7' - Zalewski sfiora il gol
Krstovic ruba palla a Yildiz e serve Zalewski, il diagonale dell'ex Roma esce di pochissimo alla sinista di Di Gregorio.
20:49
4' - Zappacosta pericoloso
Bell'assist di De Ketelaere per Zappacosta, che colpisce al volo: il tiro però è debole e Di Gregorio blocca.
20:46
1' - Partiti
Subito lancio lungo a cercare Boga dei bianconeri
20:39
Boga: "Spalletti mi ha voluto alla Juve"
Boga ha parlato a Sky Sport prima della sfida alla sua ex squadra: "Sì, abbiamo tre belle partie da giocare - ha detto - anzi direi sette. Oggi è molto importante per noi, faremo di tutto per vincere. I meriti di Spalletti? Molti, mi ha voluto lui qui, mi ha dato molta fiducia dal primo giorno, in ogni partita faccio del mio meglio per ripagare questa fiducia".
20:27
Fabio Maresca l'arbitro di Atalanta-Juve
L'arbitro di Atalanta-Juventus sarà Fabio Maresca, assistenti Alessio Berti di Prato e Pietro Dei Giudici di Latina, IV ufficiale Luca Zufferli di Udine, VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Giacomo Camplone di Lanciano.
20:19
Sulemana indisponibile, c'è Scamacca
Kamaldeen Sulemana è indisponibile per la partita di stasera dell'Atalanta a Bergamo contro la Juventus. L'attaccante esterno ghanese, classe 2002, ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di una forte contusione al piede sinistro. Regolarmente in distinta, invece, dopo le assenze con Verona e Lecce, Gianluca Scamacca, reduce da una lesione di primo grado alla regione adduttoria della coscia sinistra.
20:03
Boga in attacco, la scelta di Spalletti
Scelta a sorpresa di Spalletti, che schiera Boga in avanti dal 1', David parte dalla panchina.
19:56
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski ; Krstovic. All: Palladino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.
19:50
La statistica di Atalanta-Juve
L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale).
19:49
Solo l'Inter ha fatto più punti in casa dell'Atalanta
Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).
19:49
Sei pareggi nelle ultime otto sfide tra Atalanta e Juve
Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui i bianconeri contano più pareggi in Serie A (12).
Bergamo