Apre Freuler, chiude Orsolini: il Bologna supera 2-0 il Lecce, che resta in zona retrocessione

Il Bologna si lecca le ferite dell'Europa League , il Lecce getta al vento una grande occasione in chiave salvezza. Al Dall'Ara finisce 2-0 per la squadra di Italiano , che pur visibilmente sofferente dopo la delusione di giovedì trova una vittoria neanche troppo cercata e per questo ancor più dolorosa per i salentini di Di Francesco, che non approfittano del ko della Cremonese a Cagliari e restano in piena zona retroccessione.

Serie A, la classifica

Regalo del Lecce, Freuler ringrazia

Al pronti via la sensazione è che il Bologna sia rimasto con la testa all'Europa League con l'Aston Villa. Felsinei svagati in difesa e Lecce vicino al gol già al 9' con Stulic, che penetra indisturbato nella difesa emiliana, ma spreca concludendo debolmente. Potrebbe sembrare un campanello d'allarme, ma in realtà resterà un'occasione isolata. I padroni di casa comunque non sembrano scossi dal pericolo corso, ma quasi senza cercarlo, al 26' trovano il vantaggio: sulla respinta di testa di Lucumì, Castro è in fuorigioco e si disinteressa del pallone, peccato che facciano la stessa cosa i centrali del Lecce, lasciando ad Orsolini la possibilità di avventarsi sul pallone vagante e di calciare a rete, il suo pallonetto rimbalza sulla traversa, ma Freuler di testa ribadisce in rete. È il gol del vantaggio per il Bologna, che fino al riposo non rischia più nulla e che anzi al 41' sfiora il raddoppio, sempre con Orsolini, che trova la pronta risposta di Falcone.

Bologna-Lecce 2-0 cronaca, tabellino e statistiche

Salentini non pervenuti, la chiude Orsolini

Dopo l'intervallo ci si aspetta un Lecce con il coltello tra i denti, per strappare almeno un punto alla Cremonese, sconfitta a Cagliari. E invece la squadra di Di Francesco risulta non pervenuta: nessuna reazione, nessun sussulto in un ripresa nella quale comunque il Bologna mostra la corda, dopo le fatiche europee. E che pure trova anche la rete del raddoppio, in pieno recupero, con Orsolini. Svanisce così una grande occasione per i salentini, che restano terzultimi e impelagati nella lotta per la salvezza. Emiliani ottavi, che accorciano sull'Atalanta e allungano sulla Lazio.