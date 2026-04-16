Di Canio come Spalletti, impazzisce in diretta e prende a testate il tavolo: la reazione di Federica Masolin

"Ma è una provocazione?". Queste le parole prima di prendere a testate il tavolo , tra il gelo e le risate dello studio. È successo a Sky, con protagonisti Federica Masolin , che "provoca" con la sua domanda, e Paolo Di Canio , che non sa come rispondere se non con un gesto assurdo , che ne ricorda uno simile accaduto quasi 10 anni fa.

Di Canio impazzisce: capocciate al tavolo e risate in studio

"Quando le nostre squadre di Serie A potranno arrivare al livello della Premier League?". Questa la domanda di Federica Masolin, fatta all'ex attaccante, oggi commentatore, e noto estimatore del campionato inglese. Di Canio, infatti, reagisce chiedendo "se sia una provocazione", o se sia solo voglia di "farmi intristire". Poi prende a testate il tavolo nello stupore generale: "Tu mi hai provocato e io mi spacco la testa", la frase tra le risate della conduttrice e di Fabio Capello, che si era alzato chiedendo "ma cosa hai fatto". Il siparietto si chiude con l'ex giocatore che ammette: "Me so fatto male... me so fatto male davvero", e poi l'abbraccio tra i due a chiudere un momento surreale ma anche divertente.

Di Canio come Spalletti: il precedente di quasi dieci anni fa

La scena ha ricordato quanto fatto nella stagione 2016/2017 (più precisamente il 24 ottobre 2016) da Luciano Spalletti, ai tempi ancora allenatore della Roma, dopo il successo per 4-1 sul Palermo. Nonostante la larga e convincente vittoria, arrivò una domanda sulle dichiarazioni rilasciate da alcuni giocatori sull'ambiente giallorosso, portanto il tecnico a fermare la domanda prendendo a testate il tavolo, prima di rispondere: "Chi ti ha mandato? Dimmi chi ti ha mandato, dimmi per chi vieni. Cosa vuole dire ambiente? Vuoi tornare a fare la stessa manfrina “Qui non si può lavorare?”. Mamma mia…”. Quasi dieci anni dopo, una domanda provocatoria torna ad essere risposta senza parole... ma con una sonora capocciata.