Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Di Canio come Spalletti, impazzisce in diretta e prende a testate il tavolo: la reazione di Federica Masolin

L'ex giocatore e oggi commentatore televisivo reagisce in modo particolare ad una domanda sulla Serie A e sulla Premier, ricordando un episodio di quasi dieci anni fa
3 min
TagsDi CanioSpallettitestate

"Ma è una provocazione?". Queste le parole prima di prendere a testate il tavolo, tra il gelo e le risate dello studio. È successo a Sky, con protagonisti Federica Masolin, che "provoca" con la sua domanda, e Paolo Di Canio, che non sa come rispondere se non con un gesto assurdo, che ne ricorda uno simile accaduto quasi 10 anni fa.

Di Canio impazzisce: capocciate al tavolo e risate in studio

"Quando le nostre squadre di Serie A potranno arrivare al livello della Premier League?". Questa la domanda di Federica Masolin, fatta all'ex attaccante, oggi commentatore, e noto estimatore del campionato inglese. Di Canio, infatti, reagisce chiedendo "se sia una provocazione", o se sia solo voglia di "farmi intristire". Poi prende a testate il tavolo nello stupore generale: "Tu mi hai provocato e io mi spacco la testa", la frase tra le risate della conduttrice e di Fabio Capello, che si era alzato chiedendo "ma cosa hai fatto". Il siparietto si chiude con l'ex giocatore che ammette: "Me so fatto male... me so fatto male davvero", e poi l'abbraccio tra i due a chiudere un momento surreale ma anche divertente.

Di Canio come Spalletti: il precedente di quasi dieci anni fa

La scena ha ricordato quanto fatto nella stagione 2016/2017 (più precisamente il 24 ottobre 2016) da Luciano Spalletti, ai tempi ancora allenatore della Roma, dopo il successo per 4-1 sul Palermo. Nonostante la larga e convincente vittoria, arrivò una domanda sulle dichiarazioni rilasciate da alcuni giocatori sull'ambiente giallorosso, portanto il tecnico a fermare la domanda prendendo a testate il tavolo, prima di rispondere: "Chi ti ha mandato? Dimmi chi ti ha mandato, dimmi per chi vieni. Cosa vuole dire ambiente? Vuoi tornare a fare la stessa manfrina “Qui non si può lavorare?”. Mamma mia…”. Quasi dieci anni dopo, una domanda provocatoria torna ad essere risposta senza parole... ma con una sonora capocciata.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Ah la magia del dribbling...La difesa all'italiana

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS