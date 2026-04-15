Spalletti e i cinque dubbi per Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire

Cinque dubbi per Luciano Spalletti in vista della partita di domenica contro il Bologna . Nell'allenamento di ieri Kenan Yildiz si è allenato a parte e sarà valutato giorno dopo giorno, la sensazione è quella che potrebbe essere disponibile per quello che è un match chiave verso il quarto posto. Anche perché non è l'unico a essere in dubbio a causa di condizioni precarie e acciacchi vari: allo stato attuale delle cose potrebbe esserci una formazione atipica, se non completamente inedita, considerato che Jonathan David è un altro degli acciaccati che verranno valutati.

Juve, nodo attacco e dubbio Yildiz: chi potrebbe giocare a Bologna

Senza Vlahovic e - eventualmente - il canadese ci potrebbero essere solo Boga, con Koopmeiners sulla sinistra (Adzic invece sarà fermo ai box ancora un poco) oppure uno fra Arkadiusz Milik, che non gioca da titolare dal 2024 ed è rientrato dopo un infortunio lunghissimo, e Lois Openda, il cui obbligo di riscatto è scattato nelle scorse ore con qualche pensiero sull'avere speso 3 milioni per il diritto e 42 per mantenerlo in rosa l'anno prossimo. Paradossalmente potrebbe essere un modo per rispolverarlo dopo sei partite di quasi totale inutilizzo, ma quasi certamente non andrà così.

McKennie rientra da squalifica, ballottaggio in difesa

GESTIONE. Altri tre titolari devono smaltire alcuni problemini in proiezione weekend. Kelly, con Kalulu che potrebbe scalare in mezzo alla difesa con Bremer, considerando poi il rientro di McKennie a destra e la prova convincente di Holm che può essere un'ulteriore arma nel rush finale del campionato. A centrocampo è Khephren Thuram che va monitorato, ma a quel punto Koopmeiners sarebbe la scelta più semplice. Infine, sempre in attacco, Francisco Conceiçao. Nelle ultime settimane Zhegrova è scomparso definitivamente dai radar, con solamente venti minuti nelle ultime otto partite, in due apparizioni. Ammettendo e non concedendo di recuperare tutti, l'undici non dovrebbe modificarsi più di tanto da quello che è sceso in campo contro l'Atalanta, eccezion fatta per l'out di destra con McKennie che è tornato disponibile dopo la squalifica e avrà una maglia.