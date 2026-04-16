Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

È ufficiale, l'anno prossimo la Serie A avrà 4 squadre in Champions e in Europa League...

Con l'eliminazione anche di Bologna e Fiorentina si completa il "fallimento" delle italiane nelle coppe europee
1 min
TagsSerie AChampions LeagueEuropa League

Con l'eliminazione anche del Bologna dall'Europa League e della Fiorentina dalla Conference non ci sono più squadre italiane nelle coppe europee. E questo significa che nella prossima stagione la Serie A avrà quattro squadre in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Non avendo più club nelle competizioni europee l'Italia non può più recuperare terreno sulle altre nazioni nel ranking mondiale.

Italia fuori dalle coppe

Il fallimento del calcio italiano in questa stagione è stato sugellato questa sera con l'eliminazione anche di Bologna (eliminato dall'Aston Villa) e della Fiorentina (eliminata dal Crystal Palace). Le meno colpevoli, forse, insieme all'Atalanta: Napoli, Inter e Juve, sulle quali c'erano aspettative alte, sono state tutte fatte fuori dalle coppe. L'estromissione dell'Italia dal terzo Mondiale di fila, poi, è stata la ciliegina sulla torta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Bologna fuori dall'Europa LeagueLa Fiorentina dice addio alla Conference League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS