È ufficiale, l'anno prossimo la Serie A avrà 4 squadre in Champions e in Europa League...
Con l'eliminazione anche del Bologna dall'Europa League e della Fiorentina dalla Conference non ci sono più squadre italiane nelle coppe europee. E questo significa che nella prossima stagione la Serie A avrà quattro squadre in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Non avendo più club nelle competizioni europee l'Italia non può più recuperare terreno sulle altre nazioni nel ranking mondiale.
Italia fuori dalle coppe
Il fallimento del calcio italiano in questa stagione è stato sugellato questa sera con l'eliminazione anche di Bologna (eliminato dall'Aston Villa) e della Fiorentina (eliminata dal Crystal Palace). Le meno colpevoli, forse, insieme all'Atalanta: Napoli, Inter e Juve, sulle quali c'erano aspettative alte, sono state tutte fatte fuori dalle coppe. L'estromissione dell'Italia dal terzo Mondiale di fila, poi, è stata la ciliegina sulla torta.