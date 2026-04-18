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Dove vedere Napoli-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Antonio Conte ospita l'undici di Maurizio Sarri in occasione della 33esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AnapoliLazio

Allo stadio "Maradona" si affrontano il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Maurizio Sarri, protagoniste della sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri vogliono consolidare il secondo posto in classifica, dopo essere scivolati a -12 dall'Inter di Chivu, mentre i biancocelesti sono chiamati a gestire le energie psico-fisiche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta di Palladino.

Napoli-Lazio, l'orario

Napoli-Lazio andrà in scena oggi, sabato 18 aprile, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona", teatro del confronto tra i campioni d'Italia in carica e la squadra allenata dal grande ex Maurizio Sarri.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Lazio in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Conte e Sarri

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 5 Juan Jesus, 6 Gilmour, 13 Rrahmani, 20 Elmas, 23 Giovane, 27 Alisson, 30 Mazzocchi.

Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Vergara. Squalificati: -. Diffidati: -.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: 72 Pannozzo, 99 Giacomone, 3 Lu. Pellegrini, 4 Patric, 9 Pedro, 14 Noslin, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 22 Cancellieri, 23 Hysaj, 24 Taylor, 27 Maldini, 28 Przyborek, 34 Gila.

Indisponibili: Furlanetto, Gigot, Marusic, Provedel, Rovella. Squalificati: -. Diffidati: Cancellieri, Pedro.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Allo stadio "Maradona" si affrontano il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Maurizio Sarri, protagoniste della sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri vogliono consolidare il secondo posto in classifica, dopo essere scivolati a -12 dall'Inter di Chivu, mentre i biancocelesti sono chiamati a gestire le energie psico-fisiche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta di Palladino.

Napoli-Lazio, l'orario

Napoli-Lazio andrà in scena oggi, sabato 18 aprile, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona", teatro del confronto tra i campioni d'Italia in carica e la squadra allenata dal grande ex Maurizio Sarri.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Lazio in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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