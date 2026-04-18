Dove vedere Napoli-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio "Maradona" si affrontano il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Maurizio Sarri, protagoniste della sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A . Gli azzurri vogliono consolidare il secondo posto in classifica, dopo essere scivolati a -12 dall'Inter di Chivu , mentre i biancocelesti sono chiamati a gestire le energie psico-fisiche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l' Atalanta di Palladino.

Napoli-Lazio, l'orario

Napoli-Lazio andrà in scena oggi, sabato 18 aprile, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona", teatro del confronto tra i campioni d'Italia in carica e la squadra allenata dal grande ex Maurizio Sarri.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Lazio in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.