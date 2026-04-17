Inter-Cagliari diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

20:13

Mkhitaryan: "Abbiamo una grande opportunità"

"Si parte da 0-0, bisogna far vedere che siamo favoriti sul campo, dimostrando la nostra forza e vincendo. Nelle difficoltà siamo sempre più uniti. Abbiamno una grande voglia di vincere, abbiamo questa opportunità e vogliamo sfruttarla e portare a casa i tre punti. Futuro? Non ci ho ancora pensato. Sto pensando di più a finire il campionato, vedere dove siamo arrivati e pensare alla stagione prossima". Così Mkhitaryan nel pre-partita.

20:10

L'Inter entra in campo, boato di San Siro

Inizia il riscaldamento pre-partita sul prato del San Siro, con il boato di San Siro ad accogliere l'ingresso dei nerazzurri.

19:59

All'andata la vittoria nerazzurra con Lautaro e Pio

L'andata (quinta giornata di campionato) si è giocata il 27 settembre e si è chiusa con la vittoria dell'Inter per 2-0 grazie alle reti di Lautaro e Pio Esposito.

19:45

Inter-Cagliari, manca un'ora al fischio d'inizio

Manca solo un'ora al fischio d'inizio di Inter-Cagliari. Ecco dati, statistiche e precedenti della sfida che andrà in scena al San Siro.