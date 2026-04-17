Inter-Cagliari diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE
Il venerdì della 33ª giornata di Serie A vede l'Inter di Chivu in campo al San Siro contro il Cagliari di Pisacane. I nerazzurri cercano l'affondo decisivo per lo Scudetto, forti già dei 9 punti di vantaggio sul Napoli in seconda posizione. Dall'altra parte i rossoblù vanno a caccia di punti importanti per chiudere il prima possibile il discorso salvezza, che li vede momentaneamente a +6 sul terzultimo posto. Fischio d'inizio alle ore 20:45 al Meazza: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:13
Mkhitaryan: "Abbiamo una grande opportunità"
"Si parte da 0-0, bisogna far vedere che siamo favoriti sul campo, dimostrando la nostra forza e vincendo. Nelle difficoltà siamo sempre più uniti. Abbiamno una grande voglia di vincere, abbiamo questa opportunità e vogliamo sfruttarla e portare a casa i tre punti. Futuro? Non ci ho ancora pensato. Sto pensando di più a finire il campionato, vedere dove siamo arrivati e pensare alla stagione prossima". Così Mkhitaryan nel pre-partita.
20:10
L'Inter entra in campo, boato di San Siro
Inizia il riscaldamento pre-partita sul prato del San Siro, con il boato di San Siro ad accogliere l'ingresso dei nerazzurri.
19:59
All'andata la vittoria nerazzurra con Lautaro e Pio
L'andata (quinta giornata di campionato) si è giocata il 27 settembre e si è chiusa con la vittoria dell'Inter per 2-0 grazie alle reti di Lautaro e Pio Esposito.
19:45
Inter-Cagliari, manca un'ora al fischio d'inizio
Manca solo un'ora al fischio d'inizio di Inter-Cagliari. Ecco dati, statistiche e precedenti della sfida che andrà in scena al San Siro.
19:41
Cagliari, la formazione ufficiale di Pisacane
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, J, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Borrelli, S. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
19:40
Inter, la formazione ufficiale di Chivu
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
19:35
Da compagni di squadra a rivali: in campo la sfida tra i fratelli Esposito
Inter contro Cagliari sarà anche Pio Esposito contro Sebastiano Esposito, chiamati a guidare rispettivamente gli attacchi nerazzurri e rossoblù. I due fratelli, da compagni di squadra a rivali, regaleranno una sfida spettacolare in campo. LEGGI QUI
19:25
Inter a caccia dell'allungo decisivo per lo Scudetto
L'Inter si trova momentaneamente a +9 sul Napoli: vincendo può portarsi a +12, in attesa degli azzurri che saranno impegnati contro la Lazio di Sarri in questa giornata.
19:22
Inter-Cagliari, le probabili formazioni di Chivu e Pisacane
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. Allenatore: Chivu.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, MIna, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.
19:19
Inter-Cagliari, Chivu cerca l'affondo per lo Scudetto al San Siro
Tutto pronto al Meazza per la sfida della 33ª giornata di Serie A tra Inter e Cagliari. Chivu sfida Pisacane, due obiettivi opposti in campo: da una parte la volontà di trovare l'affondo decisivo per lo Scudetto, dall'altra la caccia a punti fondamentali per allungare sulla zona retrocessione. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it