Serie A, come cambia la lotta salvezza per non retrocedere dopo Lecce-Fiorentina

Con 5 giornate di Serie A ancora da disputare, è ancora ingarbugliata la lotta salvezza , almeno per quanto riguarda il terzultimo posto in classifica: il pareggio 1-1 tra Lecce e Fiorentina , nel posticipo della 33ª giornata, dà speranza ai salentini e non lascia del tutto tranquilli i viola, che sono comunque vicini al traguardo dopo una stagione davvero sofferta.

Corsa salvezza, la situazione

Sono tre, come di consueto, le squadre che retrocederanno dalla Serie A in Serie B: Verona e Pisa, appaiate all'ultimo posto con 18 punti in 33 giornate, sono ormai spacciate. Con 15 punti a disposizione negli ultimi 5 turni, scaligeri e toscani hanno 10 lunghezze di distacco da Lecce e Cremonese, ora a quota 28, che sarebbero costrette a uno spareggio salvezza se il campionato finisse oggi. Più su, a 33 punti, c'è il Cagliari, che ha un buon margine sulla zona calda (+5), ma deve raccogliere ancora qualche punto per evitare brutte sorprese. Situazione analoga per la Fiorentina, che stasera è salita a 36, con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e la necessità di fare ancora un paio di punti per essere tranquilla. Ancora più in alto in classifica, Torino (dodicesimo a 40 punti), Genoa e Parma (39 punti) sono virtualmente già salve e attendono soltanto l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Cosa dice il regolamento

Per la lotta per non retrocedere, come per l'assegnazione dello scudetto, da qualche anno è stato reintrodotto lo spareggio in caso di arrivo a pari punti tra due squadre. Lo spareggio però non potrà mai coinvolgere più di due squadre quindi, in caso di arrivo a pari punti di tre o più formazioni, si ricorrerà prima alla classifica avulsa per definire la 17ª e la 18ª in classifica, che poi andranno a disputare lo spareggio. La classifica avulsa, da regolamento, è definita, nell'ordine, dai punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti ed eventualmente sorteggio.

Lo spareggio: come funziona

L'eventuale spareggio prevede una partita di andata e una di ritorno, con quest'ultima da giocare in casa della squadra meglio classificata (stabilita secondo i criteri della classifica avulsa detti sopra, dal momento che le due squadre sono a pari punti). Resterà in Serie A la squadra che avrà segnato più gol nel doppio confronto: in caso di parità si andrà direttamente ai rigori senza disputare i tempi supplementari. Come per le coppe europee, non è più in vigore la regola dei gol in trasferta con valore doppio.